El exalcalde de Gozón defiende su gestión del agua y que la deuda «es porque el PSOE no pagó»

El exalcalde de Gozón por el PP, Ramón Artime, quiso este sábado defender su gestión del agua: «Nosotros decidimos privatizarlo para mejorar y modernizar ... el servicio, que era muy deficitario en el concejo». Y también señaló que la deuda que ahora tiene el Ayuntamiento se debe a una «decisión política» del actual regidor, Jorge Suárez, de remunicipalizar la gestión «y no abonar una serie de actuaciones que realizó la empresa anteriormente». Es por eso, prosiguió, que ahora, por sentencia judicial, se deben 3,7 millones más los intereses, por lo que el abono al que se enfrenta el municipio puede llegar a los cinco millones.

«Todo se debe a que el actual equipo de gobierno no abonó esas inversiones tras recuperar la gestión con base en un informe que el juzgado ha desestimado», apuntó Artime.

Jorge Suárez, por su parte, apuntó que esta sentencia –del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Oviedo– «no es definitiva y el tema se encuentra en manos de los abogados», que estudian la manera de presentar un recurso de apelación.

Se trata de una situación grave en opinión del Partido Popular, pues, según la sentencia, se condena también al «pago del interés legal desde el 1 de octubre de 2016». En palabras del partido, es un «pufo» al que «se ha metido a todos los habitantes de Gozón».

El contrato con la antigua Aquagest se mantuvo vigente durante los años en los que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento, aunque con el cambio de gobierno, al pasar a manos del PSOE, la gestión pasó a ser municipal. Ya por entonces se planteó una demanda, pues el contrato que había con Asturagua establecía una prórroga acordada hasta 2030, aun habiendo terminado la vigencia de diez años.