El exalcalde de Gozón, Ramón Artime. Juan Carlos Román

El exalcalde de Gozón defiende su gestión del agua y que la deuda «es porque el PSOE no pagó»

Ramón Artime señala que al remunicipalizar el servicio se decidió no pagar a la empresa actuaciones de mejora ejecutadas

E. C.

Gozón

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:12

Comenta

El exalcalde de Gozón por el PP, Ramón Artime, quiso este sábado defender su gestión del agua: «Nosotros decidimos privatizarlo para mejorar y modernizar ... el servicio, que era muy deficitario en el concejo». Y también señaló que la deuda que ahora tiene el Ayuntamiento se debe a una «decisión política» del actual regidor, Jorge Suárez, de remunicipalizar la gestión «y no abonar una serie de actuaciones que realizó la empresa anteriormente». Es por eso, prosiguió, que ahora, por sentencia judicial, se deben 3,7 millones más los intereses, por lo que el abono al que se enfrenta el municipio puede llegar a los cinco millones.

