El grupo de teatro de Ferrero, en Gozón, vuelve a la acción con 'Superpín'

Sara García Antón Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:10 Comenta Compartir

Con todo ya listo para estrenar su nueva obra. El grupo de teatro El Ferrero, de la localidad homónima en el concejo gozoniego, está ... inmersa en la preparación de 'Superpín'. Cada viernes por la noche, el elenco de actores se ha dado cita en el local social del pueblo para participar en los ensayos. Y en la noche de este jueves, a las diez y media, el resultado de su trabajo y su esfuerzo se verá sobre el escenario en Ferrero. «Estamos ilusionados con el estreno, ya que después de tantos años de existencia de la formación se demuestra que la ilusión y la unión de sus componentes sigue viva». Así lo indicaban tanto la directora de El Ferrero, Flor María Granda, 'Flor la de Telvina', y su equipo. Todos recalcaron que una de las señas de identidad de Ferrero es el teatro costumbrista, «además de una tradición que lleva al grupo a superarse y a sus integrantes a implicarse con su compromiso año tras año». Algo que llevan demostrando desde 1988, cuando un grupo de jóvenes se decidió a poner en marcha este grupo, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos.

'Superpín', que se estrenará en las fiestas del pueblo es obra de José Ramón Oliva. Narra la historia de un joven inocente aficionado a los cómics, que creyéndose un superhéroe intenta defender a sus vecinos de todas sus desgracias, sobre todo de un viejo usurero que aprovechando la situación económica tan precaria de estos, pretende apoderarse de todas sus posesiones. El elenco Ángel Ramón, de casa Vocal, será Antón, «vecino del pueblo que ya tiene una edad sin llegar a viejo», mientras que Adrián, el fío de Pepe Maravilla, encarnará a Pin, el chaval inocente cautivado por los cómics. Tania, la nieta de Lisbet, será Mina, la hija de Antón, que es un poco hipocondriaca. Y Miguel, de Martina, hará las veces de Colas, un matón que tiene a todos atemorizados. María Rosa, de Casa Venturo, será Sefa; Carla, la hija de Pepe el de Fani, hará de Telva y Blanca, la fía de Ángel Ramón, de casa Vocal, será Rosina. Juanjo, el nieto de David de La Canal. estará a los mandos del sonido y la iluminación. Ampliar Preparación de les llámpares. E. C. Más de 500 kilos a la venta en el Festival de la Llámpara 500 kilos se pondrán a la venta en el Festival Gastronómico de la Llámpara en Ferrero, que comienza este viernes. Tras la misa, a las 13.30 horas, en el prau de la romería se servirá la ya tradicional llamparada. A partir de las 20 horas verbena amenizada por el Grupo Folixa. El sábado día 16 además de les llámpares habrá, a las 18 horas, de hinchables gratis para los niños. También, fiesta de la espuma, para jóvenes y mayores, a las 19 horas. Por la noche, verbena y fuegos artificiales, además de la rifa del árbol. Todos los ingresos se destinan a arreglar infraestructuras del pueblo y a mejoras del club social y la propia fiesta.

