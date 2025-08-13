El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ensayo de la obra en Ferrero. E. C.
14 de agosto a las 22.30 horas

El grupo de teatro de Ferrero, en Gozón, vuelve a la acción con 'Superpín'

La formación estrena otra obra, que narra la historia de un joven que, atrapado por los cómics, defenderá a sus vecinos de un usurero

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:10

Con todo ya listo para estrenar su nueva obra. El grupo de teatro El Ferrero, de la localidad homónima en el concejo gozoniego, está ... inmersa en la preparación de 'Superpín'. Cada viernes por la noche, el elenco de actores se ha dado cita en el local social del pueblo para participar en los ensayos. Y en la noche de este jueves, a las diez y media, el resultado de su trabajo y su esfuerzo se verá sobre el escenario en Ferrero. «Estamos ilusionados con el estreno, ya que después de tantos años de existencia de la formación se demuestra que la ilusión y la unión de sus componentes sigue viva». Así lo indicaban tanto la directora de El Ferrero, Flor María Granda, 'Flor la de Telvina', y su equipo. Todos recalcaron que una de las señas de identidad de Ferrero es el teatro costumbrista, «además de una tradición que lleva al grupo a superarse y a sus integrantes a implicarse con su compromiso año tras año». Algo que llevan demostrando desde 1988, cuando un grupo de jóvenes se decidió a poner en marcha este grupo, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  2. 2

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  3. 3 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  4. 4 Bonnie Tyler conquista Poniente
  5. 5

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  6. 6 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  7. 7 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  8. 8

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  9. 9

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  10. 10 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El grupo de teatro de Ferrero, en Gozón, vuelve a la acción con 'Superpín'

El grupo de teatro de Ferrero, en Gozón, vuelve a la acción con &#039;Superpín&#039;