El León de Oro de Gozón recupera las voces juveniles con su proyecto Lithos

Desde hace más de veinte años, el Proyecto Coral León de Oro de Luanco (Gozón) ha conquistado escenarios de toda España con sus ... voces: desde adultos a niños. Estos cantantes han seguido la dirección de Marco Antonio García, director y fundador, y de Elena Rosso. Ambos, en una línea u otra, guiaban a los adultos, a los menores (Peques del LdO) o a las voces femeninas jóvenes (Aurum).

El único problema, notado por la agrupación desde hace años, es que se cojeaba en una parte importante: la voz masculina adolescente. Se planteaba la complejidad de crear una nueva vertiente en el León de Oro, una centrada únicamente en acomodar esas voces, combinadas con las femeninas. Por fin, hace casi un año nació Lithos, el nuevo coro juvenil, y al frente está Jesús Gavito, profesor de coro y cantante en el León de Oro desde hace 25 años.

Fue algo «ilusionante», dijo este músico, pues «ya no se irán las voces, un niño podrá entrar a los siete en el coro y continuar hasta adulto, sin perder la costumbre de cantar».

El problema de «perderlos», explicaron los tres profesionales, recaía en el cambio de voz; unos años difíciles en los que «el instrumento evoluciona, por la mañana hablas como un niño y por la tarde como un adulto». En consecuencia, explicó García, «había un salto generacional grande entre la voz infantil y el grupo adulto, con problemas para ubicarlos«. Era »una brecha difícil para ellos, tanto en edad como a nivel vocal«, añadió Rosso; los chicos, continuó, »al cumplir los 13 o 14 años, cuando mudaban la voz, pasaban al coro adulto, pero tardaban en poder cantar el programa«.

Por eso, aclaró Gavito, el proyecto Lithos supone un antes y un después «porque era algo que se pedía». La comparativa que hacía era semejante al deporte: «si el niño deja de acudir a entrenar, tarde o temprano dejará de jugar, pero si se mantiene en un equipo, están ahí durante años. Al cantar es lo mismo».

Y es que los propios niños, los del Peques del LdO, antes lo preguntaban: «¿a dónde voy si quiero cantar?, ¿cómo puedo seguir?»

Las opciones no eran muchas, lamentó Gavito, «en Asturias están desapareciendo los coros jóvenes» y, en consecuencia, se pierde la cantera coral de la región. Lithos está pensado para remediar eso, un equilibrio de voces juveniles.

La primera convocatoria «tuvo un éxito abrumador» y ahora suman 40 voces en total, con un calendario lleno de conciertos. Sus inicios los han llevado a los principales escenarios de Asturias y en noviembre compartirá escenario con las cinco mejores agrupaciones corales juveniles del país, compitiendo por primera vez en el concurso coral Villa de Avilés.