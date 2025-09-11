'Lluvia de estrellas', la ruta motera que vuelve a Gozón

P. Gutiérrez Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

La quinta edición de la Ruta Motera Nocturna 'Lluvia de Estrellas' se celebrará este viernes en Luanco. La cita para ver las Perseidas reunirá este año a unos trescientos motoristas, según estimaciones de la organización, «bastante más que el año pasado, así que hemos pasado de una reunión de amigos a una cita ineludible en el calendario motero», destacó Nacho García, de Moteros Norteños.

Esta cita surgió hace cinco años, en una «visita a los lagos de Covadonga para ver la lluvia de estrellas», explicó. La niebla impidió que se pudiera ver nada y pusieron rumbo al faro San Juan de Nieva, en Avilés. Fue entonces cuando decidieron repetir una ruta parecida cada año a la que cada vez se fueron sumando más y más aficionados.

No hace falta inscribirse, explicó García, «simplemente presentarse este viernes el muelle local de Luanco, a las 20.30 horas». Una hora después se pondrá rumbo a Laviana, también en Gozón, al pantalán de San Balandrán.

Se trata de una convocatoria «abierta a todo tipo de motos, desde las más pequeñas, como las scooters, hasta las de gran cilindrada» para que «todas convivan en armonía y compartan la afición de rodar por las carreteras del concejo más septentrional de Asturias».

Han confirmado sus asistencia las peñas moteras de la región, además de que se contará con todo tipo de monturas, «tanto las llamativas custom como las maxitrail y gran turismo».

En la parada del pantalán habrá una degustación de chocolate caliente.ir Se repartirán cincuenta litros entre los motoristas y se acompañará la bebida con 400 marañuelas del concejo.

Como cada año, será la Asociación de Vecinos Enlaze la que lo haga, una entidad que «colabora con nosotros desde el principio», recordó García.

También se repartirán detalles a las primeras 300 motos, se sortearan 50 artículos –como cascos, abag para la moto o mochilas– y habrá una sesión dj para amenizar la velada.

