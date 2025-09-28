El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asistentes al taller de avistamiento de aves, este domingo. E. C.

Luanconatur cierra su segunda edición con «éxito de público»

El presidente de la Asociación Fotográfica Cabo Peñas avanza que ya se planea un «crecimiento» de la feria para la próxima edición

A. F. G.

Luanco

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:44

La Agrupación Fotográfica Cabo Peñas, de Gozón, cerró este domingo la edición de este año de Luanconatur, la Feria de Fotografía y Naturaleza. « ... Ha sido un éxito rotundo», explicó el presidente del colectivo, Francisco Roso. «Ha participado mucha más gente de lo esperado en este segundo año, y hemos conseguido mejorar muchos de los detalles del certamen».

