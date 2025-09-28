Luanconatur cierra su segunda edición con «éxito de público»

La Agrupación Fotográfica Cabo Peñas, de Gozón, cerró este domingo la edición de este año de Luanconatur, la Feria de Fotografía y Naturaleza. « ... Ha sido un éxito rotundo», explicó el presidente del colectivo, Francisco Roso. «Ha participado mucha más gente de lo esperado en este segundo año, y hemos conseguido mejorar muchos de los detalles del certamen».

Indicó Roso que acudió mucho público a los diferentes puestos instalados en la feria de Luanco; «y, sobre las ponencias, hay que destacar que fueron de mucha calidad. Una maravilla». Se contó con un cartel «de auténtico lujo» para la presente edición. «Hubo invitados muy especiales que trajeron a Asturias las más impactantes imágenes, mostrándonos las experiencias de su trabajo en plena naturaleza».

También se desarrollaron talleres fotográficos. El de este domingo se centró en el avistamiento de aves en la senda de Lloredo: «El balance que hacemos es muy positivo porque el público quedó satisfecho; los ponentes disfrutaron y las empresas que ocuparon los puestos, que vinieron de diferentes puntos del país, destacaron la calidad del evento».

Eso ya tiene una repercusión directa, señaló Roso. «Todo esto que recibimos nos hace ya pensar en que tenemos que crecer en todos los aspectos para la próxima edición».