Luanconatur explora la fotografía en la naturaleza con ponencias y talleres

Este año, la segunda edición de la Feria de Fotografía y Naturaleza de Gozón, Luanconatur, promete ser «un bombazo» con grandes profesionales de ... esta área para consolidar un certamen que es «único en el norte de España», del viernes 26 al domingo 28, en Luanco.

La Agrupación Fotográfica Cabo Peñas, en colaboración con el Ayuntamiento, presentó las actividades este viernes, donde las «joyas de la corona son las estrellas invitadas», destacó el presidente de la entidad, Francisco Roso.

De manera permanente, en la plaza frente al Consistorio, estarán expuestas las fotografías del concurso Memorial María Luisa, «uno de los más importantes de Europa». Ahí también estarán las carpas de empresas «de peso» en el mundo de la fotografía, «primeras marcas como Sony y FotoCam». La inauguración de Luanconatur será a las 19 horas del viernes 26 y la primera ponencia será del asturiano José Díaz, protagonista y director de '100 días de soledad'. Todas las charlas se harán en el salón de actos del IES Cristo del Socorro, frente a la plaza.

El sábado 27, a las 10 horas, hablarán Carlos G. Do Santos y Diego Manrique, artistas en capturar imágenes del Ártico en invierno. A las 12.15 horas hablará Laura Núñez, fotógrafa de fauna salvaje. A las 18 horas, se estrenará la película 'Doñana, donde el agua es sagrada', inédita en Asturias. Será un cinefórum, en presencia de los directores Carmen Rodríguez y Joaquín G. Acha, quien cuenta con dos nominaciones a los Goya. Les acompañará Odile Rodríguez de la Fuente como narradora de la película, hija del famoso naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.

La última ponencia la dará Merche Llobera, experta en fotografías submarinas.

Entre las novedades, este año habrá talleres de fotografía para los cuales habrá que registrarse a través de la web de la feria. El sábado 27, a las 16 horas, Om-System donará material para practicar y a las 23 horas habrá uno de fotografía nocturna. El domingo 28, a las 9 horas, habrá uno de avistamiento de aves de costa.