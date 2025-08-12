Medio Rural investiga la muerte de pollos de gaviota en el Cabo Peñas En la recogida de muestras en la isla Herbosa participaron profesionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Servicio de Vida Silvestre. Los análisis los llevará a cabo un laboratorio externo

Dos profesionales recogen muestras de uno de los pollos de gaviota muertos en la isla Herbosa, en el entorno del Cabo Peñas, Gozón.

P. G. Cabo Peñas (Gozón) Martes, 12 de agosto 2025, 22:25

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de la muerte de diez pollos de gaviota en la isla Herbosa, en el entorno del Cabo Peñas, en Gozón. Un equipo de veterinarios ha recogido este lunes varias muestras de los animales.

La operación continuará en un laboratorio externo, en el cual se intentará averiguar qué les ha pasado a estos ejemplares tan jóvenes de gaviota patiamarilla, una de las aves marinas mas abundantes en el litoral cantábrico y que reside de manera permanente en la zona del Cabo Peñas.

Según la consejería, se espera tener los resultados en una semana, aproximadamente, aunque podría retrasarse.

Para la visita a la isla e inspeccionar los nidos se formó un equipo formado por varias administraciones. En ella participaron dos agentes medioambientales del Principado, uno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y un veterinario del Servicio de Vida Silvestre, quien recogió las muestras de los pollos.

El desplazamiento hasta la isla se llevó a cabo con la embarcación 'Ría del Eo', propiedad del gobierno regional, pero también se contó con el apoyo de una lancha zodiac, especializada en llegar hasta zonas remotas, contratada por el ministerio.