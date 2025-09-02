El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos ratas en la arena de la playa, en Luanco, este domingo E. C.

Un par de ratas se 'cuelan' en la playa de Luanco: «La gente se asustaba»

«Hay un problema de limpieza», sostiene el PP, que reclama al equipo de gobierno que «no mire hacia otro lado» y actúe

Sara García Antón

Sara García Antón

Luanco

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:02

El pasado domingo la playa de Luanco fue el escenario de una inesperada, y rechazada, visita. Al menos un par de ratas se paseaban por la arena, ante la mirada incrédula de quienes estaban en la zona.

«Obviamente, es un problema de limpieza, la dejadez del equipo municipal llega hasta estos extremos», criticaron en el PP de Gozón, que añadió que «una gran parte de la zona pegada al paseo, está llena de vegetación y de suciedad, justamente lo que necesitan las ratas para sobrevivir».

La presencia de las ratas, añadieron en el PP, «no supone la mejor imagen del concejo cuando decenas de personas que paseaban por el paseo de la playa se asustaban y no daban crédito a lo que veían: las ratas con toda tranquilidad, paseándose por la arena de la playa».

En opinión de los populares, lo sucedido es un ejemplo de lo que califican como «el caos de gestión municipal» en el que consideran está sumido el Consistorio, con el PSOE e IU en el equipo de gobierno. Además, el PP señaló que dentro del casco urbano hay unos cuantos solares que están «abandonados, sin limpieza y llenos de suciedad». «El gobierno municipal debe actuar, no todo puede ser mirar a otro lado y no afrontar los problemas de insalubridad que se están generando», remarcaron los populares.

