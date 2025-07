Polémica en Luanco por la movilidad: «Urge un nuevo aparcamiento»

Aparcar en Luanco se ha convertido en una pesadilla. La masificación de vehículos que se repite cada año en Gozón comenzó en ... junio, un mes antes de lo esperado por vecinos y comerciantes, acostumbrados a la batalla campal entre julio y agosto para poder aparcar dentro de la villa.

Desde hace dos meses, ambos grupos soportan este problema y piensan que «se solucionaría con un buen control policial y un nuevo aparcamiento, urge algo para el verano«.

Así lo ven, por ejemplo, algunos de los visitantes más asiduos a la villa durante estas fechas, mientras que los vecinos van más allá de esta petición. En su caso, resienten otro tipo de problema: el estacionamiento prolongado.

«Aquí hay gente que dejó el coche aparcado en junio en la vía pública y no lo ha movido, sigue en el mismo sitio. Antes, eso no se permitía, pero ahora pueden», protestó Arancha Mariscal, de la tienda Pintavi.

Es un problema que «afecta a los trabajadores y los que viven en Luanco, porque son los que sacan el coche de manera diaria; no hay movimiento», explicó.

Según la Policía Local, no hay ninguna ordenanza de circulación en Gozón que lo impida, como en otras ciudades de Asturias. A no ser que el vehículo «esté abandonado en la vía pública con desperfectos, no tenga placas de matrícula o le falte la ITV», no se puede intervenir para retirarlo.

En consecuencia, hay casos como los de la avenida del Gayo, «con dos coches que llevan un mes y medio ahí, los usan como caseta de playa», señaló María Jesús Fernández, dueña de la sidrería El Gayo. Su local se encuentra prácticamente a pie de playa, muy transitada por bañistas.

En su caso, los empleados se ven «obligados» a tener que usar el párking del puerto deportivo, «pagando cuando venimos a trabajar porque a las siete de la mañana no hay sitio». Resulta irónico, añadió, «porque a la mínima multan aquí, aunque no se fijan en los que llevan ahí un mes».

Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero, proponen vecinos como Ricardo García, «es que se ponga un aparcamiento disuasorio, varios incluso, y que lo anuncien cada mayo con señalizaciones». Sería, concluyen la mayoría, «la mejor solución».

«Algo donde los que vengan de fuera puedan dejar el coche; no es normal que los que vivimos en Luanco no tengamos dónde aparcar», señaló Jonathan Calviño, dueño del café Tino's. A no ser, añadió David Rodríguez, cliente en el local, que te cojas «una moto para circular como tuve que hacer yo, porque esto es horrible».

El centro «no da para más»

La instalación de un aparcamiento disuasorio es un proyecto en el que ya ha pensado la Concejalía de Urbanismo que dirige César Fidalgo. El edil matizó que «el problema de Luanco es de diagnóstico: hay más coches que plazas y el centro no da para más, aunque queramos habilitar».

De ahí el plan de un aparcamiento en las afueras «para que la gente vaya andando». Se trata de un proyecto que «se habló en su día con los técnicos municipales para buscar espacio, aunque tampoco es que se tenga mucho terreno municipal para ofrecer uno en condiciones».

Así pues, «la intención existe», centrados en encontrar una zona. Entre las alternativas, planteó, se encuentra la de instalar uno «en la zona de Balbín», aunque es algo que «había que contemplarlo». Lo que sí que es necesario, añadió, es «concienciar» a la ciudadanía de que «no todos pueden meter el coche hasta la playa».