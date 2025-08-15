Quejas por las autocaravanas que pernoctan en Verdicio y Xagó: «Es ilegal»

Quejas en el concejo de Gozón por la presencia de autocaravanistas que, asegura el PP, pernoctan con sus vehículos en zonas en las que ... no se permite hacerlo. Se trata de un problema que, remarcaron, viene ya de lejos, sin que, lamenta el PP de Gozón, el Ayuntamiento tome medidas para evitar que esta situación se repita.

Los populares centran el problema en Verdicio y en Xagó, donde «autocaravanas y furgonetas pernoctan de manera ilegal». «La consecuencia de esto es que cuando se levantan esos campamentos de decenas de autocaravanas el paisaje es desolador», incide el PP.

Los populares inciden en que dado el aumento de autocaravanistas se debería regular cuestiones como dónde aparcar sus vehículos. Pero, critican, el equipo de gobierno, del PSOE-IU, «no toma iniciativa alguna»; calificando el PP de «permisividad» su actitud hacia los autocaravanistas que usan de manera irregular los espacios públicos.

«La acampada libre no está permitida y esto se puede regular esto con una visita diaria de la Policía Local, cosa distinta es que desde el Ayuntamiento no se ponga fin a este problema», añadió el PP.