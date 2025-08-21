Recuperan una carrera para ayudar a una niña de Luanco con una enfermedad rara

Carmen Rodríguez, su familia y todos los que la apoyan siguen sumando kilómetros a favor de la investigación para ayudar a todos los que ... como ella tienen BPAN, una patología neurodegenerativa. Una enfermedad extremadamente rara que le diagnosticaron allá por 2018. Carmen, vecina de Luanco, tiene ahora trece años y sigue luchando por salir adelante. Y para ello cuenta con el apoyo de mucha gente. Entre ellos, Álex Rodríguez, corredor aficionado de trail que ya el año pasado organizó una carretera, entre Luanco y Covadonga, a beneficio de la investigación contra esa enfermedad.

Este año da un paso más y ya está todo a punto para celebrar una nueva iniciativa con la que ayudar a la investigación. Así, han recuperado la tradicional carretera entre Candás y Luanco, que llevaba un tiempo sin celebrarse , y la han transformado en un evento a beneficio de la investigación contra la patologia neurodegenerativa que sufre Carmen. Además de carrera, incluirán una marcha nórdica y un cross infantil.

Apuntarse a la carrera y ayudar a Carmen cuesta quince euros, el precio incluye una camiseta y la bolsa del corredor. La cita es el 6 de septiembre.

Organizan esta carrera El sueño de Carmen, CAO (Club Atlético Ocle), Con2Bastones Marcha Nórdica y DCLuanco. Con la colaboración de los ayuntamientos de Gozón y Carreño, además de Cruz Roja, la FEMPA, Fundación Caja Rural Gijón, Patronato Municipal de Carreño y el Gobierno regional. El plazo para apuntarse, también hay dorsal cero, está abierto hasta el 1 de septiembre.