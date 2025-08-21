El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen Rodríguez. E. C.
Gozón

Recuperan una carrera para ayudar a una niña de Luanco con una enfermedad rara

La recaudación se destinará a investigar la BPAN, patología que le diagnosticaron en 2018 a Carmen Rodríguez

S. García Antón

Luanco

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:44

Carmen Rodríguez, su familia y todos los que la apoyan siguen sumando kilómetros a favor de la investigación para ayudar a todos los que ... como ella tienen BPAN, una patología neurodegenerativa. Una enfermedad extremadamente rara que le diagnosticaron allá por 2018. Carmen, vecina de Luanco, tiene ahora trece años y sigue luchando por salir adelante. Y para ello cuenta con el apoyo de mucha gente. Entre ellos, Álex Rodríguez, corredor aficionado de trail que ya el año pasado organizó una carretera, entre Luanco y Covadonga, a beneficio de la investigación contra esa enfermedad.

