Vanessa Gutiérrez, cuarta por la derecha, en la iglesia de Luanco, con el alcalde de Gozón, el director general de Patrimonio Cultural, los arquitectos y representantes de la empresa adjudicataria y de la parroquia.
Gozón

La rehabilitación del pórtico de la iglesia de Luanco estará lista a finales de año

La reforma «reforzará su papel como elemento central en el proyecto de mejora de la fachada marítima», dice la consejera de Cultura

S. García Antón

Luanco

Martes, 26 de agosto 2025, 17:26

En el mes de marzo se avanzaba que la iglesia de Santa María de Luanco iba a ser objeto de una restauración, centradas las ... labores en el pórtico. Ahora, ya en agosto, la Consejería de Cultura considera que estos trabajos podrán estar finalizados antes de que acabe el año.

