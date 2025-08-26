La rehabilitación del pórtico de la iglesia de Luanco estará lista a finales de año

En el mes de marzo se avanzaba que la iglesia de Santa María de Luanco iba a ser objeto de una restauración, centradas las ... labores en el pórtico. Ahora, ya en agosto, la Consejería de Cultura considera que estos trabajos podrán estar finalizados antes de que acabe el año.

La consejería ha destinado 601.622,57 euros a la rehabilitación del pórtico de este templo ,que cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento. La iglesia se levantó en el segundo cuarto del siglo XVII, siguiendo las trazas del maestro Pedro Muñiz Somonte. Y aporta esos fondos la consejería en virtud de un convenio de colaboración suscrito con el Arzobispado de Oviedo en diciembre de 2024.

La rehabilitación incluye recuperar la estructura de madera del cabildo, la consolidación de las columnas de piedra y la reposición de aquellas que no puedan ser restauradas. También se acometerá la mejora de la cubierta y la integración estética del conjunto con el entorno histórico. Este martes la consejera Vanessa Gutiérrez acudía a ver el desarrollo de las obras junto con el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y representantes del Arzobispado. La intervención, financiada íntegramente por la consejería, está siendo ejecutada por el Arzobispado, que asume la contratación y la dirección técnica de los trabajos, cuya finalización está prevista para finales de este año.

«Este proyecto permitirá conservar uno de los elementos arquitectónicos más singulares del templo, declarado Bien de Interés Cultural», indicó la consejera, quien remarcó que esta iglesia, «enclavada en un entorno de gran belleza sobre el mar, requería una consolidación urgente para garantizar su preservación».

La intervención permitirá garantizar la conservación del pórtico, afectado por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas, y «reforzará su papel como elemento central en el futuro proyecto de mejora de la fachada marítima de Luanco».