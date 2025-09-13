Rescatan en helicóptero a un pescador que se cayó al mar en Gozón
El hombre fue arrastrado por la corriente y se encontraba a una distancia considerable de la costa
P. Á.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:02
Un hombre ha tenido que ser rescatado en helicóptero por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias tras caerse al mar mientras pescaba en Moniello, Gozón. El afectado resultó ileso y solo precisó la cura de algunas magulladuras y contusiones por parte de la médica rescatadora del grupo una vez estuvo fuera del agua.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 10.30 horas un aviso en el que se indicaba que un pescador se había caído al agua. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y a efectivos de Bomberos del parque de Avilés. También se informó a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
Una vez en la zona, los rescatadores localizaron al afectado a cierta distancia de la costa, arrastrado por la corriente. Para su rescate se ejecutó un ciclo de grúa, con un bombero rescatador, que accedió hasta el pescador y con la cincha de mar, y se izó a ambos hasta la aeronave. Veinte minutos después del aviso, los rescatadores ya tenían con ellos al afectado y lo trasladaron a tierra, aterrizando en un prado cercano. Allí la médica rescatadora le realizó una exploración y le curó las heridas y erosiones que presentaba debido a la caída. El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11.23 horas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.