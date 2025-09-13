Rescatan en helicóptero a un pescador que se cayó al mar en Gozón El hombre fue arrastrado por la corriente y se encontraba a una distancia considerable de la costa

Un hombre ha tenido que ser rescatado en helicóptero por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias tras caerse al mar mientras pescaba en Moniello, Gozón. El afectado resultó ileso y solo precisó la cura de algunas magulladuras y contusiones por parte de la médica rescatadora del grupo una vez estuvo fuera del agua.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 10.30 horas un aviso en el que se indicaba que un pescador se había caído al agua. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y a efectivos de Bomberos del parque de Avilés. También se informó a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Una vez en la zona, los rescatadores localizaron al afectado a cierta distancia de la costa, arrastrado por la corriente. Para su rescate se ejecutó un ciclo de grúa, con un bombero rescatador, que accedió hasta el pescador y con la cincha de mar, y se izó a ambos hasta la aeronave. Veinte minutos después del aviso, los rescatadores ya tenían con ellos al afectado y lo trasladaron a tierra, aterrizando en un prado cercano. Allí la médica rescatadora le realizó una exploración y le curó las heridas y erosiones que presentaba debido a la caída. El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11.23 horas.

