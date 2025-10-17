Liderazgo en el desarrollo global de la energía sostenible El grupo ISASTUR cuenta con una trayectoria de más de 45 años diseñando infraestructuras energéticas esenciales para la Transición

El grupo ISASTUR se ha consolidado como un referente internacional en el diseño y la construcción de infraestructuras energéticas desde su formación en 1978. ISASTUR destaca por su dedicación a la implementación de soluciones que impulsan la transición energética global.

La experiencia del grupo es extensa en la construcción de plantas de energía renovable, incluyendo parques eólicos y fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento por baterías, cadena del hidrógeno verde y biomasa.

ISASTUR también desarrolla las infraestructuras de evacuación necesarias para transportar la energía generada, incluyendo líneas y subestaciones de Alta Tensión. Habiendo desarrollado proyectos en más de 30 países y con una presencia significativa en Europa, Latinoamérica y norte de África, sus proyectos más recientes se han localizado en lugares tan diversos como España, Perú, Chile, Argentina, México, El Salvador, Marruecos, Argelia, Reino Unido, Francia o Italia.

La robusta capacidad técnica de ISASTUR le permite construir más de 500 MW anuales en plantas de diferentes tecnologías.

En cuanto a las infraestructuras de evacuación, el grupo diseña y construye anualmente líneas y subestaciones de Alta Tensión (A.T.) en cualquier nivel de tensión, hasta 800 kV, capaces de gestionar varios GW.

Uno de los pilares de su éxito es la gran integración vertical de actividades dentro del Grupo. Esta estructura incluye dos empresas de ingeniería ISASTUR INGENERÍA y PROCINSA con base en Asturias. Además, el grupo cuenta con departamentos propios de pruebas y puesta en servicio de las instalaciones, y servicios de construcción y montaje propios a través de ISOTRON y BABCOCK MONTAJES. Esta integración garantiza un control total del proyecto, desde el diseño hasta la puesta en marcha. Más de mil profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible.

Últimos proyectos realizados

En el último año, ISASTUR ha diseñado, construido y realizado la puesta en marcha de dos plantas fotovoltaicas de 50 MW cada una en Palencia, incluyendo la construcción de dos subestaciones elevadoras de 30/132 kV y una gran subestación colectora de 132/400 kV que se conectó a la red de transporte nacional mediante una línea de 400 kV.

Otros proyectos realizados incluyen una planta fotovoltaica de capacidad superior a 100 MW construida en Córdoba, la primera instalación de almacenaje mediante baterías en Galicia, una nueva instalación para producir hidrógeno renovable en una refinería en Francia, o una subestación y una línea de 220 kV para evacuar la energía del proyecto fotovoltaico más grande del Perú, por poner algunos ejemplos.

ISASTUR demuestra así, desde su raíz asturiana, su compromiso y habilidad para construir las infraestructuras que definen el futuro energético sostenible a nivel mundial.

