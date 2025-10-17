El Musel consolida su papel como pieza clave en la seguridad energética Desde su puesta en marcha, la terminal ha gestionado 28 descargas de buques metaneros y 5 recargas, con un volumen de 1.853.175 toneladas de GNL

Desde finales de julio de 2023, cuando se puso en marcha la terminal de Musel Energy Hub, sociedad propietaria de la Terminal de Regasificación de Gijón, participada por Enagás (75 %) y Reganosa (25 %), se han realizado un total 33 operaciones en la terminal.

Concretamente, se han llevado a cabo 28 descargas de buques metaneros y 5 recargas, con un volumen de 28.573 GWh de gas natural licuado (GNL) descargados hasta la actualidad. Se trata, en volumen, de un total 1.853.175 toneladas de GNL.

Como balance de estos últimos 27 meses desde que la planta gijonesa arrancó su actividad, el Director General de Musel Energy Hub, Antonio Manzano, ha destacado que «desde su puesta en marcha dentro del Plan Más Seguridad Energética del Gobierno, la terminal de El Musel ha operado con éxito ininterrumpidamente como planta de servicios logísticos de GNL, y continúa cumpliendo el objetivo de reforzar la seguridad energética de España y de Europa».

De hecho, las operaciones realizadas en la terminal han cubierto más del 130% de la demanda del Principado de Asturias, lo que supone una energía equivalente de alrededor de 20.000 GWh.

La demanda de gas en Asturias en la primera mitad de 2025 ha crecido un 24% con respecto al mismo periodo de 2024, principalmente por el incremento de la demanda para generación, que ha crecido un 132% en el periodo.

Además, desde la terminal gijonesa se han cargado más de 4.500 cisternas de GNL, de las cuales el 47% tuvo como destino final Asturias, lo que ha contribuido a optimizar los flujos logísticos entre las terminales de la cornisa cantábrica.

La actividad de la terminal de GNL de El Musel, que opera actualmente bajo un régimen singular y temporal, establecido por la Orden TED/578/2023 y la Resolución de la CNMC de 2 de febrero de 2023, como planta de uso logístico, contribuye al dinamismo del Puerto de Gijón, con alrededor de 900.000 toneladas anuales de tráficos asociados.

La planta ha supuesto además la generación de empleo de calidad en Asturias, con 54 empleos directos y más de 100 empleos indirectos vinculados a la operación de la terminal.

Un hub energético en el noroeste de España

Gracias a las sinergias entre sus socios, Enagás y Reganosa, la actividad de Musel e-Hub ha permitido reforzar las capacidades del sistema gasista español y se ha posicionado como parte de un hub energético en el noroeste peninsular, que refuerza la seguridad del suministro y permite avanzar en los objetivos de descarbonización.

Respecto al futuro de la terminal, y como parte del compromiso de España con la seguridad de suministro y la descarbonización, el Director General de Musel Energy Hub ha destacado que «la planta seguirá cumpliendo un papel clave en el futuro como infraestructura estratégica».

Papel clave en la recuperación del cero eléctrico

El pasado 28 de abril, los ciclos combinados de gas jugaron un papel esencial en la recuperación del sistema eléctrico español, tras el llamado 'cero energético'. La disponibilidad de infraestructuras, como la terminal de Musel Energy Hub, ha sido clave en la capacidad de respuesta del sistema para la recuperación del suministro eléctrico en España.

En este contexto, el Grupo II de la central térmica de Aboño (494 MW) comenzó el pasado mes de julio a operar con gas natural, tras su conversión a esta fuente de energía. Esta instalación, situada junto a la terminal de El Musel, constituye un nuevo respaldo firme para el sistema eléctrico y reforzará la seguridad de suministro en el noroeste peninsular.

