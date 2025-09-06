El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vial entre los nudos de acceso al centro comercial Parque Principado desde la autovía A-64. A. F. G.

El acceso a Parque Principado desde la A-64 estará limitado a 40 kilómetros por hora «por seguridad»

La nueva rotonda prevista en el nudo Granda-oeste tendrá un radio de 27 metros y un recorrido total de 170

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:10

Será una de las obras para atajar –lo que se pueda– los numerosos problemas de tráfico que se registran en la zona comercial de Paredes ( ... donde se encuentra Parque Principado), una de las zonas de Asturias con más visitantes al año, unos once millones. Y, a pesar de que debería ser un proyecto financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el nudo con la autovía A-64 (Oviedo-Villaviciosa), es el Ayuntamiento de Siero el que acaba de licitar la obra de mejora por unos 872.044 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. Se trata de una solución diseñada con varias actuaciones para evitar los colapsos en la entrada y que suelen afectar a la propia autovía, sobre todo desde Oviedo. Lo principal será una nueva rotonda que tendrá 27 metros de radio y un recorrido total de 170. Una de las limitaciones que se prevé en el nuevo nudo es que estará limitado a 40 kilómetros por hora «para favorecer, en la medida de lo posible, la seguridad y comodidad de la circulación en el tramo».

