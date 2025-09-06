El acceso a Parque Principado desde la A-64 estará limitado a 40 kilómetros por hora «por seguridad»

Será una de las obras para atajar –lo que se pueda– los numerosos problemas de tráfico que se registran en la zona comercial de Paredes ( ... donde se encuentra Parque Principado), una de las zonas de Asturias con más visitantes al año, unos once millones. Y, a pesar de que debería ser un proyecto financiado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el nudo con la autovía A-64 (Oviedo-Villaviciosa), es el Ayuntamiento de Siero el que acaba de licitar la obra de mejora por unos 872.044 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. Se trata de una solución diseñada con varias actuaciones para evitar los colapsos en la entrada y que suelen afectar a la propia autovía, sobre todo desde Oviedo. Lo principal será una nueva rotonda que tendrá 27 metros de radio y un recorrido total de 170. Una de las limitaciones que se prevé en el nuevo nudo es que estará limitado a 40 kilómetros por hora «para favorecer, en la medida de lo posible, la seguridad y comodidad de la circulación en el tramo».

La justificación de la obra, como se ha citado, es el alto volumen de tráfico que se registra. El estudio de aforos que acompaña al proyecto señala que en hora punta, por las tardes, se puede contabilizar el tránsito de unos 3.600 vehículos por hora. En el documento se indica que, tras analizar la situación del tráfico en este punto, se concluye que la situación con glorieta en el año horizonte –el 2045–, tras incluir el incremento anual acumulativo y también los vehículos generados por el colindante desarrollo urbanístico El Conceyín, «es incluso mejor que la situación actual sin glorieta».

El proyecto contempla varias soluciones en el nudo Granda-oeste desde la mencionada autovía. Así, en sentido Oviedo, se va a habilitar esa rotonda «que permitirá absorber un gran volumen de tráfico». Es en este punto donde más problemas de acceso se registran al existir, en la actualidad, un ceda el paso que impide el tránsito fluido por el gran volumen de vehículos que usan, a su vez, la incorporación a la A-64 y taponan ese punto.

La medida se completa con la construcción de un nuevo vial para el tráfico procedente de Oviedo (sentido Santander). Se duplicará la calzada y uno de esos carriles permitirá el paso directo a la carretera de Parque Principado, sin necesidad de tener que acceder a la rotonda de la Central Lechera Asturiana. Este es el punto que más tráfico soporta, pudiendo llegar a los 2.300 en solo una hora.

Desde el equipo de gobierno se destaca que es un proyecto muy necesario que llevaba muchos años esperando, desde la propia apertura de Parque Principado. Se trata de una solución «consensuada y pactada».

Zona en expansión

La actuación afectará a los enlaces a la zona comercial y a Granda, Viella y Colloto. Desde el Ayuntamiento sierense se destacó que se trata de una zona en expansión donde, además de estar la Central Lechera (con 900 empleados directos), se encuentran los polígonos Bravo I y II, y Natalio, donde se desarrolla ese nuevo eje comercial con nueva actividad. También, en la zona de Granda, junto a la autovía, está previsto el desarrollo de unas 200 viviendas.

El equipo de gobierno quiso advertir, no obstante, de que las nuevas medidas no eliminarán del todo los atascos. Siempre se pueden producir problemas en una de las zonas más transitadas de la región, con jornadas en las que se incrementa, como en campañas comerciales especiales (Navidad o rebajas).