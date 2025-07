«Tengo que pelear con una discapacidad el resto de mi vida por no haber llevado casco»

Pilar Gutiérrez Gijón Miércoles, 16 de julio 2025, 12:37 Compartir

«Con 33 años, tuve un accidente en quad y no llevaba casco. Una imprudencia imperdonable por la que tendré que luchar el resto de mi vida con una discapacidad del 88%». La historia de Guillermo García, miembro de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), conmovió a los conductores a su paso por el control de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Pruvia, Llanera, donde este martes es ha llevado a cabo una campaña de concienciación. García se acercó a los coches para contar cómo el golpe de cráneo que sufrió «fue tan terrible» que estuvo cuatro meses en coma.

Fue «el despiste de un minuto», por el que no puede mover el lado izquierdo el cuerpo desde hace 18 años. «Por favor, que lo que me pasó a mí no te pase a ti», decía a los conductores.

Por su parte, Eduardo Llano, presidente de la asociación, contaba cómo un mal adelantamiento en un semáforo en rojo «por las prisas» lo dejó postrado en una silla de ruedas. «Llevo así veinte años. Este es sólo un recordatorio para que este verano lo disfrutéis, pero con cuidado», recomendó.

El mensaje caló profundo en varios de estos conductores, entre ellos Nathan Toyos, de La Fresneda, quien tuvo un accidente hace un año y, dijo, «todavía tengo el susto presente».

Fallecidos en accidentes de tráfico en Asturias

Según los datos de la DGT en Asturias, en lo que va de año –desde enero hasta junio–, nueve personas han fallecido en accidentes en vías interurbanas, una menos que el año pasado por estas mismas fechas. El alcohol y las drogas siguen siendo las «causas fundamentales» y los registros de Asturias en 2024 muestran que, el 16% de los fallecimientos fue por el consumo de bebidas alcohólicas.

«La nuestra es un a lucha constante en carretera. Siempre realizamos multitud de controles y hacemos un esfuerzo importante. Intentar prevenir en verano, cuando hay tantos eventos y fiestas locales es muy importante», ha asegurado el capitán Miguel Santiso de la Guardia Civil de Tráfico.