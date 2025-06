Acuerdo entre IPÑ y el PP para aprobar los presupuestos municipales de Noreña

Una «colaboración constructiva y orientada al futuro». Con estas palabras definieron la alcaldesa de Noreña, de Independientes por Noreña (IPÑ), y el presidente del ... PP local el acuerdo hecho público este lunes entre ambas formaciones, que posibilitará aprobar los presupuestos municipales para 2025.

El presupuesto que este martes quedará aprobado en Pleno asciende a 5.029.123,60 euros. Estas cuentas, detallaron Amparo Antuña y Ascanio González, incluyen un capítulo de inversiones que alcanza los 114.873,95 euros, cifra que se destinará a lo que la alcaldesa calificó proyectos clave para el desarrollo del concejo. Las áreas más beneficiadas en este capítulo son urbanismo, deporte, empleo, seguridad ciudadana, cultura y educación. El PP de Noreña da su apoyo por segundo año consecutiva a las cuentas presentadas por el equipo de gobierno, de IPÑ, garantizando de esta manera «la estabilidad de los servicios públicos dependientes del Ayuntamiento así como de las líneas de ayudas municipales dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad, colectivos y entidades locales de toda índole».

El acuerdo se ha desarrollado en torno a ocho puntos e incluye algunas actuaciones que los populares llevaban en su programa electoral, como los anteproyectos para la mejora del saneamiento y al presión del agua en distintas calles del casco urbano de la villa, con especial atención en la calle Fermín Cristóbal, y el de la urbanización de la calle de La Mata y accesos a Noreña, incluyendo en el mismo la reordenación del tráfico y la mejora de la iluminación de los accesos a Noreña. Se suma además, el compromiso del equipo de gobierno de continuar avanzando en las labores de acondicionamiento del Paseo Fluvial y de cauce del río Noreña para prevenir inundaciones, tras el acuerdo alcanzado el pasado año con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, «clave para alcanzar el apoyo del Partido Popular para la aprobación de las cuentas del pasado año», recordó González.

También, se acordó la reducción de la deuda pública así como el que se desbloquee la hasta ahora imposibilidad de aportar subvenciones municipales a colectivos y entidades del municipio.

Tanto Amparo Antuña como Ascanio González destacaron la «generosidad y voluntad» de ambas formaciones políticas a la hora de alcanzar un consenso que permita la aprobación de las cuentas y evite tener que recurrir a una prórroga presupuestaria. Una situación que, alertaron, pondría en riesgo subvenciones municipales nominativas y la inversión en obras.

Entre los compromisos compartidos entre IPÑ y PP, también se encuentra la mejora de la limpieza y desbroce de las calles de todo el concejo ejecutando las partidas de inversión en los programas de desbroces, desratización y erradicación y prevención de plagas y la mejora de las instalaciones deportivas.

Asimismo, destacaron que se redoblará la apuesta en la promoción turística de Noreña como apoyo a un sector que IPÑ y PP consideran «una fuente de creación de empleo, riqueza y beneficios para el amplio abanico de negocios que componen el sector servicios del concejo». Y hay un compromiso de reducir la deuda pública municipal «sin que ello suponga nuevos impuestos o un incremento de los actuales».

Críticas a IU

Sí lanzó un mensaje la alcaldesa al grupo municipal de IU. Antuña dejó incluso abierta la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo en el futuro, pero negó la mayor con la coalición de izquierdas: «No me voy a sentar con IU, con personas a las que no tengo nada que decir y que no tienen nada que aportar». «Están en contra de todo y nunca aportaron nada en absoluto», recriminó, además de apuntar: «A mejor tampoco se quieren sentar contigo».