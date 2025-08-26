Acuerdo unánime para la firma del convenio colectivo en el Consistorio de Nava

La casa consistorial de Nava acogió este martes la firma del convenio colectivo del personal laboral y del acuerdo regulador del personal funcionario, ... culminando así un proceso de negociación que se inició en enero de 2023 y que finaliza ahora.

La aprobación de ambos textos constituye un «hito de especial relevancia» para el equipo de gobierno que encabeza el socialista Juan Cañal, al haberse alcanzado mediante el acuerdo unánime de los representantes del Ayuntamiento de Nava y de los representantes de los trabajadores, «lo que refleja el compromiso compartido con la estabilidad, la justicia laboral y el fortalecimiento de la función pública». «Se normaliza la situación laboral del personal municipal», remarcaron, destacando la relación mantenida con los representantes sindicales en el Ayuntamiento.

Estos instrumentos normativos, añadieron en el equipo de gobierno, consolidan un marco de relaciones laborales «moderno y equilibrado, que garantiza la mejora de las condiciones de trabajo, refuerza la seguridad jurídica y contribuye a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales.»

El equipo de gobierno, de hecho, destacó el clima de diálogo y responsabilidad que ha marcado todo el proceso negociador. Así, reitera su voluntad de «seguir avanzando en la construcción de una administración cercana, eficaz y comprometida con el bienestar de la ciudadanía y con el reconocimiento a la labor de su personal». Además, recordó que la relación con los representantes sindicales en el Ayuntamiento ha permitido, además de este «acuerdo histórico ya que nunca hubo Convenio Colectivo», la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), «que tampoco había».