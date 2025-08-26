El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Nava firma el acuerdo laboral en el Consistorio. E. C.

Acuerdo unánime para la firma del convenio colectivo en el Consistorio de Nava

El equipo de gobierno destaca que se ha logrado «normalizar la situación laboral» del personal municipal

S. G. A.

Nava

Martes, 26 de agosto 2025, 17:43

La casa consistorial de Nava acogió este martes la firma del convenio colectivo del personal laboral y del acuerdo regulador del personal funcionario, ... culminando así un proceso de negociación que se inició en enero de 2023 y que finaliza ahora.

