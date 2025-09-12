El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
El abogado de la acusación particular, Francisco Pérez Platas. A. F. G.

El acusado de intentar matar a su mujer en Grado reconoce los hechos: «Estoy arrepentido, nunca supe lo que hice»

Silvino González Fernández acepta nueve años de prisión y el pago de una indemnización de 65.000 euros a la víctima

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Oviedo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:40

El procesado por intentar asesinar a su mujer en Grado, en junio de 2024, Silvino González Fernández, ha aceptado este viernes la pena de ... 9 años de prisión, diez de alejamiento y otros diez de libertad vigilada, además de una indemnización de 65.000 euros para la víctima. En la vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, donde conformidad entre las partes, el acusado declaró reconocer los hechos. Argumentó que en ese época sufría problemas se estrés y de tensión, pero negó que la causa de las numerosas cuchillada se debiera por celos. «No quise matarla, nunca supe lo que hice», decía ante el tribunal con un hilo de voz. A preguntas de su abogado, Luis González, afirmó que estaba «arrepentido» y pidió perdón a la víctima, que no entró en sala en momento alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  2. 2 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  5. 5

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  7. 7 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  8. 8 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  9. 9

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  10. 10

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El acusado de intentar matar a su mujer en Grado reconoce los hechos: «Estoy arrepentido, nunca supe lo que hice»

El acusado de intentar matar a su mujer en Grado reconoce los hechos: «Estoy arrepentido, nunca supe lo que hice»