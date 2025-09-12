El acusado de intentar matar a su mujer en Grado reconoce los hechos: «Estoy arrepentido, nunca supe lo que hice»
Silvino González Fernández acepta nueve años de prisión y el pago de una indemnización de 65.000 euros a la víctima
Oviedo
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:40
El procesado por intentar asesinar a su mujer en Grado, en junio de 2024, Silvino González Fernández, ha aceptado este viernes la pena de ... 9 años de prisión, diez de alejamiento y otros diez de libertad vigilada, además de una indemnización de 65.000 euros para la víctima. En la vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, donde conformidad entre las partes, el acusado declaró reconocer los hechos. Argumentó que en ese época sufría problemas se estrés y de tensión, pero negó que la causa de las numerosas cuchillada se debiera por celos. «No quise matarla, nunca supe lo que hice», decía ante el tribunal con un hilo de voz. A preguntas de su abogado, Luis González, afirmó que estaba «arrepentido» y pidió perdón a la víctima, que no entró en sala en momento alguno.
El letrado de la acusación particular, Francisco Pérez Platas, afirmó que la víctima «no se encuentra bien todavía, tiene lesiones físicas sin curar, está pendiente de varias operaciones, y las psicológicas se mantienen. Las secuelas van a tardar en curar». El abogado quiso recordar la realidad del ataque que sufrió la mujer, «que fue brutal, estamos hablando de que recibió 21 puñaladas, que no tenía capacidad para poder defenderse de ese ataque, y con un tinte totalmente machista». Pérez Platas informó de que la sala se había preparado, en caso de celebrarse juicio, para que no se pudieran cruzar las miradas entre ellos.
Por su parte el abogado de la defensa afirmó que se trata de un acuerdo satisfactorio para su patrocinado. El acusado se encuentra en el centro penitenciario de Asturias, de forma preventiva, desde que fue detenido por el intento de homicidio.
