El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sporting reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
Un tren de la antigua Feve a si paso por la estación de la Pola de Siero. A. F. G.

Adif adjudica por casi 6 millones de euros las obras de señalización en el tramo ferroviario entre La Carrera y Pola de Siero

Con esta actuación se modernizan las instalaciones de control, mando y señalización vinculadas al proyecto de duplicación de vía previsto

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:52

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informa de que ha adjudicado, por 5,89 millones de euros, el contrato para la redacción del proyecto ... constructivo y la ejecución de las obras de señalización del tramo La Carrera-Pola de Siero, en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander. Con esta actuación se modernizan las instalaciones de control, mando y señalización vinculadas al proyecto de duplicación de vía de este tramo, licitado por 23,5 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  6. 6 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  9. 9 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adif adjudica por casi 6 millones de euros las obras de señalización en el tramo ferroviario entre La Carrera y Pola de Siero

Adif adjudica por casi 6 millones de euros las obras de señalización en el tramo ferroviario entre La Carrera y Pola de Siero