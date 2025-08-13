El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la zona de la estación de El Berrón, donde se va a construir el nuevo taller ferroviario. Adif

El Berrón contará con un nuevo taller ferroviario por 5,7 millones de euros

El objetivo de Adif con este centro es «mejorar la eficiencia operativa, así como modernizar sus instalaciones y el mantenimiento de la red»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:23

Nueva inversión importante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Siero. En detalle, la entidad acaba de licitar la construcción de la nueva ... base de mantenimiento en El Berrón, con un presupuesto de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses. El proyecto contempla una nueva edificación, compuesta por tres módulos y una zona de urbanización que se situará en el espacio sin edificar de la parcela que ocupa la estación nueva, en su extremo más occidental, donde se cruza con la avenida de la Somata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bonnie Tyler conquista Poniente
  2. 2

    Más de 700 firmas recogidas contra la pitufa de Pola de Siero en sólo dos días
  3. 3 Asturias vigila los incendios de León tras estabilizar el de Cangas del Narcea: «Estamos en niveles máximos de riesgo»
  4. 4 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  5. 5

    El Gobierno llama a proteger a los diez menores acogidos en Gijón como «refugiados y vulnerables»
  6. 6

    El Grupo Covadonga lanza su mayor oferta con más de 25.000 plazas para 2025-2026
  7. 7

    El exalcalde de Llanera se enzarza con Barbón: «Hay que escuchar al ganadero»
  8. 8

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  9. 9 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  10. 10 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Berrón contará con un nuevo taller ferroviario por 5,7 millones de euros

El Berrón contará con un nuevo taller ferroviario por 5,7 millones de euros