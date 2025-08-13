El Berrón contará con un nuevo taller ferroviario por 5,7 millones de euros

Nueva inversión importante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Siero. En detalle, la entidad acaba de licitar la construcción de la nueva ... base de mantenimiento en El Berrón, con un presupuesto de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses. El proyecto contempla una nueva edificación, compuesta por tres módulos y una zona de urbanización que se situará en el espacio sin edificar de la parcela que ocupa la estación nueva, en su extremo más occidental, donde se cruza con la avenida de la Somata.

Según el pliego del proyecto, los usos del nuevo centro estarán divididos en tres módulos: administrativos y servicios para el personal de Adif, cochera y taller de trenes y almacén. «Se configura, por tanto, un edificio de nueva planta dividido en tres módulos, conectados entre sí, con los anteriores usos generalizados en cada uno. Con una tipología de marcado carácter industrial, de sistemas constructivos fundamentalmente prefabricados, se desarrolla el conjunto paralelo longitudinalmente a la vía férrea existente».

Ampliar Infografía del inmueble que contará con cochera, taller y almacén, entre otros espacios. Adif

Esta inversión se enmarca en las actuaciones que corresponde realizar a la entidad como administrador de infraestructuras, «al que le corresponde la construcción, el mantenimiento y la explotación de las líneas ferroviarias que tiene atribuidas». De este modo, la obra permitirá la reubicación de pequeños edificios diseminados en centros comunes, «mejorando la eficiencia operativa, así como modernizar sus instalaciones y el mantenimiento de la red, clave para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte ferroviario».

Duplicar la vía

No es la única gran inversión prevista en el municipio. Adif prosigue con el proceso para contratar los trabajos con los que duplicar el tramo de vía (de ancho métrico) que queda entre La Carrera y La Pola. Se trata de un proyecto que se ha licitado en 19,46 millones de euros –sin impuestos– en la línea C6 (Oviedo-Infiesto) de la red de Cercanías de Asturias. Son nueve las empresas que han presentado su propuesta, con ofertas de hasta tres millones de euros menos, esto es, por 16,4 millones de euros.

Así, la oferta más baja es la correspondiente a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ortiz Construcciones y Proyectos y Contratas y Servicios Ferroviarios. La más alta, por su parte, es la de la UTE formada por Comsa y Cycasa, por algo más de 19 millones.

Fue el pasado febrero cuando el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar estas obras: duplicar la vía en un tramo de aproximadamente dos kilómetros; es uno de los recorridos que mayor número de circulaciones registra en la red de ancho métrico de la región. De este modo, una vez concluida esta actuación, todo el trayecto entre Oviedo y Pola de Siero contará con esta doble vía, «incrementándose la capacidad y funcionalidad».