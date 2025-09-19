El alcalde de Siero carga de nuevo contra el portavoz del PP: «Ye un babayu»

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', vuelve a estallar ante las últimas acusaciones del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros ... , sobre «amiguismo» en la contratación de un ordenanza, exedil del PSOE en Oviedo. A las ya conocidas afirmaciones del regidor sobre el edil, que repitió este viernes («me da argumentos para ratificarme en que es mala persona, muy mal político y peor abogado»), incorporó otras: «Ye un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye tontu, fatu o tochu». El socialista saltó de esta manera asegurando que él no tiene nada que ver con la contratación del personal y negó cualquier trato de favor.

Berros, el pasado jueves, criticó ese «trato de favor» del alcalde con el citado exconcejal y posterior asesor del grupo municipal del PSOE en Oviedo hasta 2019, quien se ha incorporado como ordenanza por un mes. Berros denuncia que, primeramente, «se desconozca tanto la necesidad de contratar a un ordenanza por un plazo de un mes sólo para labores de refuerzo, y no por sustitución, como el desconocimiento sobre qué organismo o servicio se va a reforzar».

El portavoz del PP apunta, además, que «no existe en vigor en el Ayuntamiento de Siero, ni en ninguno de sus organismos autónomos, ninguna bolsa de empleo municipal para ordenanzas en la que estuviera incorporado el referido exconcejal y persona actualmente vinculada al PSOE». Tampoco hubo convocatoria pública para cubrir la necesidad en la que se argumenta el alcalde sierense para incorporar a esta persona, apunta Berros. No obstante, EL COMERCIO ha tenido acceso a la bolsa de empleo de ordenanzas donde sí se encuentra el nombre del referido exedil.

Y 'Cepi' siguió cargando contra Berros: «Es el mejor candidato que puede tener el PP de Siero para mí, con él tenemos garantizado el gobierno en el concejo eternamente. Hay que caer muy bajo para descalificar a todo un equipo de funcionarios, que son quienes realizan las pruebas de acceso en la administración, y descalificar a una persona que tiene todo el derecho del mundo a trabajar a pesar de haber sido concejal en otro Ayuntamiento, una persona a la que no conocía».

El alcalde invitó a Berros a acudir a los tribunales «si tiene alguna duda sobre el proceso que se ha llevado a cabo para esta contratación; es a lo que se dedica, que vaya cuando quiera a denunciar, que es lo que sabe hacer ya que a la política no le dedica tiempo». De hecho, el portavoz del PP ya presentó un acto de conciliación contra el regidor por declaraciones como éstas; finalmente, no presentó denuncia por «intromisión ilegítima en el honor, intimidad y propia imagen» al considerar que García ya había abandonado este tipo de ataques, que se han vuelto a producir.