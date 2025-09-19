El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel García, 'Cepi', y Juan Luis Berros, en el último Pleno. A. F. G.

El alcalde de Siero carga de nuevo contra el portavoz del PP: «Ye un babayu»

El Ángel García, 'Cepi', niega amiguismo con por contratar a un exedil del PSOE de Oviedo como ordenanza, como denuncia Juan Luis Berros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:40

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', vuelve a estallar ante las últimas acusaciones del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros ... , sobre «amiguismo» en la contratación de un ordenanza, exedil del PSOE en Oviedo. A las ya conocidas afirmaciones del regidor sobre el edil, que repitió este viernes («me da argumentos para ratificarme en que es mala persona, muy mal político y peor abogado»), incorporó otras: «Ye un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye tontu, fatu o tochu». El socialista saltó de esta manera asegurando que él no tiene nada que ver con la contratación del personal y negó cualquier trato de favor.

