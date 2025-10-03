El alcalde de Siero (PSOE) critica al PP por rechazar el presupuesto: «Fuimos muy generosos y buscaron excusas»

Para el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', no hay sorpresas tras el rechazo del Partido Popular a apoyar el presupuesto ... de 2026. «Hicimos un acto de generosidad, aceptando todas las propuestas que nos presentaron, pero indicando que se tendría que realizar en más de un ejercicio por su impacto económico. Y han buscado excusas para no dar su respaldo», criticó este viernes el regidor. ¿La consecuencia a esta postura de los populares sierenses? «Descartamos todas sus peticiones y nos vamos a centrar en el proyecto que el PSOE tenemos para el concejo; hicimos renuncias para poder sumar consensos, pero no ha sido posible».

«Igual ponemos la 'banderona' de España que pide Vox. Soy tan español como Santiago Abascal», dice el regidor

¿Qué es lo que pedía el PP? Eran ocho sus propuestas: construir una plaza de abastos en Lugones, reabrir la oficina de atención al consumidor en La Pola, recuperar el cuartelillo de la Policía Local en Lugones, adquirir la casona de Leceñes para habilitar un museo de los Sidros y Les Comedies, habilitar un aparcamiento en la polesa avenida de Gijón, asumir los gastos de las diversas cooperativas de agua del municipio, habilitar una acera en Lieres y asumir el arreglo de la pasarela sobre las vías de Renfe en Lugones. Eran peticiones de máximos y en la primera reunión entre el alcalde y el portavoz popular, Juan Luis Berros, además de tensión se advirtieron ya las intenciones: «Llegaron con propuestas pensando que eran inasumibles para justificar su voto en contra, pero las hemos aceptado», afirmaba entonces el regidor, el pasado miércoles 24 de septiembre. Hubo un segundo encuentro, también tenso y sin saludo entre ambos, pero no acercamiento.

Berros, por su parte, el pasado jueves, quiso dejar claro que su voluntad siempre fue la de alcanzar un acuerdo justo para los sierenses y no la de «entregar un cheque en blanco al alcalde». «Todavía desconozco el motivo para rechazar el acuerdo», señalaba al respecto el alcalde.

Pero sí que habrá firmas de pactos políticos para apoyar el presupuesto, a pesar de ser innecesario gracias a la cómoda mayoría absoluta del PSOE en la Corporación; de 25 asientos, los socialistas ocupan trece. El socialista confirmó que la Plataforma Vecinal de La Fresneda (un voto) respaldará la cuenta, así como IU (otro voto). Lo que es prácticamente imposible es que Podemos (un voto) dé su apoyo por diferencias irreconciliables sobre el modelo de gestión municipal. Los dos votos que están todavía en el aire son los de Vox. «Todavía lo estamos estudiando», confirmó este viernes el portavoz de esta formación, Josué Velasco. En el anterior, se abstuvieron.

Una de las peticiones (recurrente) es una 'banderona' de España a la entrada de La Pola. «Igual la ponemos», dijo 'Cepi'. «Me considero tan español como Santiago Abascal».