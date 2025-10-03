El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Luis Berros (PP), de pie, con Graciela Velasco (PP), el alcalde, Ángel García, 'Cepi' (PSOE). y el edil Javier Rodríguez (PSOE). E. C.

El alcalde de Siero (PSOE) critica al PP por rechazar el presupuesto: «Fuimos muy generosos y buscaron excusas»

Ángel García «descarta» todas las propuestas de los populares. La Fresneda e IU apoyarán la cuenta para 2026

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:54

Comenta

Para el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', no hay sorpresas tras el rechazo del Partido Popular a apoyar el presupuesto ... de 2026. «Hicimos un acto de generosidad, aceptando todas las propuestas que nos presentaron, pero indicando que se tendría que realizar en más de un ejercicio por su impacto económico. Y han buscado excusas para no dar su respaldo», criticó este viernes el regidor. ¿La consecuencia a esta postura de los populares sierenses? «Descartamos todas sus peticiones y nos vamos a centrar en el proyecto que el PSOE tenemos para el concejo; hicimos renuncias para poder sumar consensos, pero no ha sido posible».

