PSOE y PP de Siero se lanzan órdagos en una tensa reunión para el presupuesto de 2026

La reunión entre el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', y el portavoz del PP, Juan Luis Berros, para abordar las propuestas de cara ... al presupuesto de 2026 fue más que tensa. El portavoz popular le negó el saludo al regidor después de una semana de cruce de acusaciones: Berros denunció supuestas «corruptelas» en las bolsas de empleo y el socialista le respondió llamándolo «babayu». Pese a todo, el encuentro se prolongó más de lo previsto por ambas partes, duró 45 minutos. ¿Qué ocurrió? El portavoz del PP, acompañado de la edil Graciela Velasco, presentó un total de ocho propuestas que 'Cepi', junto con el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, aceptó incorporar en varios ejercicios con la condición de apoyar el proyecto de presupuesto «en su totalidad».

Las dos formaciones elevaron sus apuestas al máximo, aunque siempre con matices. Las propuestas de los populares son: construir una plaza de abastos en Lugones, reabrir la oficina de atención al consumidor en La Pola, recuperar el cuartelillo de la Policía Local en Lugones, adquirir la casona de Leceñes para habilitar un museo de los Sidros y Les Comedies, habilitar un aparcamiento en la polesa avenida de Gijón, asumir los gastos de las diversas cooperativas de agua del municipio, habilitar una acera en Lieres y asumir el arreglo de la pasarela sobre las vías de Renfe en Lugones.

El alcalde fue claro: «Las peticiones que nos han hecho tienen un importante impacto económico y algunas de ellas, incluso, una tramitación que no depende del Consistorio». A pesar de todo, 'Cepi' ha mostrado su predisposición a aceptarlas «todas». Hay un 'pero': «Tiene que haber un compromiso de apoyar el presupuesto de 2026 y de aquellos necesarios para garantizar la ejecución de todas estas actuaciones».

También se exige al PP apoyar la cuenta local al completo, esto es, respaldar el proyecto socialista. «Con siete votos –en una Corporación de 25 y en la que el PSOE goza de mayoría absoluta con 13 ediles– no pueden condicionar nuestro presupuesto», advirtió el alcalde. El objetivo expresado por el PSOE es «lograr el máximo consenso y lo mejor para Siero. Y hasta ahora hemos aprobado cuentas con más apoyos políticos a pesar de no ser necesario». El propio alcalde fue más allá en su predisposición a aceptar las peticiones de los populares: «Llegaron con propuestas pensando que eran inasumibles para justificar su voto en contra, pero las hemos aceptado». ¿Y cómo reaccionó Berros? «Sí, apoyaríamos el presupuesto», pero también hay matices.

Berros, no obstante, fue muy categórico en sus condiciones para dar este apoyo al PSOE. Por un lado, exige conocer el proyecto presupuestario con detalle «para que no nos cuelen algo gordo, a pesar de que se incorporen nuestras propuestas». Indicó el popular que preguntó por varios datos económicos del Ayuntamiento «y no se nos han facilitado; no podemos dar un cheque en blanco». Otra de las exigencias de los populares es que, al incluir sus iniciativas en la cuenta, «se nos reconozca nuestra autoría, que se diga públicamente que son del grupo municipal popular». El regidor también lo ha aceptado. Si se cumplen todas estas condiciones, el PP dice que dará su voto a favor. «Pero bueno, esto es un primer contacto».

Las conversaciones presupuestarias prosiguen este jueves con una reunión con la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, a la que no está prevista la asistencia del alcalde.