PSOE y PP de Siero se lanzan órdagos en una tensa reunión para el presupuesto de 2026

El popular Juan Luis Berros se abre a apoyar la cuenta local al aceptar el alcalde, Ángel García, 'Cepi', la propuesta de máximos presentada

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:49

La reunión entre el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', y el portavoz del PP, Juan Luis Berros, para abordar las propuestas de cara ... al presupuesto de 2026 fue más que tensa. El portavoz popular le negó el saludo al regidor después de una semana de cruce de acusaciones: Berros denunció supuestas «corruptelas» en las bolsas de empleo y el socialista le respondió llamándolo «babayu». Pese a todo, el encuentro se prolongó más de lo previsto por ambas partes, duró 45 minutos. ¿Qué ocurrió? El portavoz del PP, acompañado de la edil Graciela Velasco, presentó un total de ocho propuestas que 'Cepi', junto con el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, aceptó incorporar en varios ejercicios con la condición de apoyar el proyecto de presupuesto «en su totalidad».

