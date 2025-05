El alcalde de Siero responde al portavoz del PP: «Tonto es quien hace tonterías y este señor hace muchas»

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', echó este lunes mano del humor y del cine para arremeter duramente contra el portavoz del PP ... en el municipio, Juan Luis Berros. Como en la película Forrest Gump, protagonizada por Tom Hanks, el regidor dijo entre risas: «Tonto es el que hace tonterías, y este señor hace muchas», en alusión al edil popular. ¿Por qué este ataque? Porque Berros anunció el viernes que había presentado un acto de conciliación por intromisión ilegítima en el honor, en la intimidad y en la propia imagen.

A preguntas de EL COMERCIO, 'Cepi' dijo que no tenía previsto acudir al juzgado a este acto de conciliación. «Es que tengo mucho trabajo». No obstante, aclaró que tendrá que consultarlo con su abogado –«que es ya casi de la familia»– para adoptar una postura al respecto. El alcalde se quejó amargamente de que el portavoz del PP no haga política y acuda de forma constante a los tribunales.

Berros, el pasado viernes, afirmó que recurría al juzgado «para poder desenmascarar al regidor, porque desde el principio –del mandato– intenta silenciar a la única persona que hace oposición en este Ayuntamiento lanzando sombras y sospechas sobre mi labor política y profesional (es abogado). Por eso, le doy una oportunidad para que reconozca y rectifique».

«Lo que dice sobre mí es grave», acusó el edil del PP. Dijo que el alcalde crea esas sospechas sobre un posible conflicto de intereses «sin aportar un solo dato, y lo hace para desprestigiarme personal y profesionalmente». Berros recordó que en el Ayuntamiento se cuenta con un sistema de incompatibilidades; «yo no puedo llevar la defensa jurídica de persona alguna contra el propio Consistorio».