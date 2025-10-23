El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
Concentración de los vecinos de Lugones el pasado miércoles, ante el centro de salud. Pablo Nosti

El alcalde de Siero traslada su «preocupación» a Salud por la falta de médicos en Lugones

La consejería asegura que se han adoptado medidas para «controlar las demoras» y se espera una solución en pocas semanas

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:04

Comenta

«Esta mañana –por la de este jueves– he hablado con responsables de la Consejería de Salud; llevamos ya tiempo con problemas en Lugones. Les ... hemos trasladado nuestra preocupación y el interés en que la situación se solucione», indicó el alcalde de Siero, Ángel García. El problema al que alude es la falta de médicos; el miércoles, unos 300 vecinos se concentraron a las puertas del centro de salud para denunciar el estado de la asistencia sanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  3. 3 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias
  6. 6 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  7. 7

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  10. 10 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El alcalde de Siero traslada su «preocupación» a Salud por la falta de médicos en Lugones

El alcalde de Siero traslada su «preocupación» a Salud por la falta de médicos en Lugones