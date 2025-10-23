El alcalde de Siero traslada su «preocupación» a Salud por la falta de médicos en Lugones

«Esta mañana –por la de este jueves– he hablado con responsables de la Consejería de Salud; llevamos ya tiempo con problemas en Lugones. Les ... hemos trasladado nuestra preocupación y el interés en que la situación se solucione», indicó el alcalde de Siero, Ángel García. El problema al que alude es la falta de médicos; el miércoles, unos 300 vecinos se concentraron a las puertas del centro de salud para denunciar el estado de la asistencia sanitaria.

Los usuarios denuncian que hay tan solo tres médicos atendiendo a una localidad con 15.000 habitantes; que es imposible lograr que cojan el teléfono para pedir cita; y que, cuando se consigue, hay una espera de más de veinte días. Desde la consejería se trasladó al Ayuntamiento la misma información facilitada ya el mismo día de la concentración: que el centro tiene una plantilla de ocho profesionales médicos y que, en estos momentos, «coinciden una baja laboral sobrevenida y vacaciones de dos facultativos. La previsión es que la situación mejore con la pronta incorporación de un médico y que en noviembre se recupere la accesibilidad habitual».

Desde Salud se aseguró que se trata de una situación temporal y que, para mejorar la accesibilidad, se han habilitado consultas telefónicas que se dan en un plazo máximo de 48 horas y consultas disponibles no urgentes los lunes y martes.

El centro ofrece consultas presenciales entre ocho y diez tardes al mes, en función de la demanda asistencial, y entre cinco y siete tardes al mes de consultas telefónicas para necesidades administrativas y asistenciales de baja complejidad. «Así se ha logrado controlar las demoras y se prevé una mejoría progresiva durante las próximas semanas».