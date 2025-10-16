El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de uno de los recibos fraudulentos. E. C.

Alertan de una estafa en Siero: cobran publicidad para un equipo de fútbol de manera fraudulenta

Pasa recibos manuscritos de entre 30 y 60 euros, dinero que no llega al club

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:01

Se trata de una persona que recorre locales y establecimientos hosteleros de Pola de Siero; también por la zona de Aramil y de La Carrera. Pide dinero para el patrocinio del Atlético Siero. Las cantidades varía; en ocasiones pide 30 euros y, en otras, unos 60. «Hace entrega de un recibo en el que no se especifica información alguna, escrito a mano. «Y este dinero no llega nunca al club; se lo queda esta persona», critica uno de los miembros de la directiva, Carlos Fernández.

Lo curioso del caso es que desde el club son conocedores de la persona que comete este posible delito. «Hemos llamado a la familia para que le piden que pare, que no haga más estas cosas. Si vemos que sigue adelante, y teneos constancia de más casos de cobros irregulares, pues tendremos que presentar la denuncia correspondiente».

Porque el dinero se lo queda esta persona, se perjudica el club que no recibe el dinero «y, además, nos genera una imagen pésima para esos establecimientos que acceden a apoyar al equipo, pero que luego descubren que fue un fraude», lamenta Fernández. Es por eso que se hace un llamamiento a no pagar salvo que se identifique de forma correcta el responsable del club para este tipo de campañas de financiación.

