Plantá del roble en la noche de San Pedro, el pasado junio, cuando se cantan les sampedraes. A. F. G.

Amigos del Roble aborda el sábado en Pola de Siero una charla sobre les sampedraes

En el encuentro, abierto al público, participan Pilar Domínguez, Rufo Malcorne y Juanjo Domínguez

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

Prosiguen las actividades organizadas dentro del Mes del Roble en Pola de Siero. Así, este sábado, a partir de las 12 horas, en el ... palacio del Marqués de Santa Cruz, se va a desarrollar un encuentro para abordar una de las tradiciones polesas más queridas: les sampedraes. Serán Pilar Domínguez, Rufo Malcorne y Juanjo Domínguez quienes expongan las peculiaridades de estas coplillas improvisadas que se cantan en la noche de San Pedro y que recogen con humor la actualidad de la localidad.

