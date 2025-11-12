Amigos del Roble aborda el sábado en Pola de Siero una charla sobre les sampedraes

Prosiguen las actividades organizadas dentro del Mes del Roble en Pola de Siero. Así, este sábado, a partir de las 12 horas, en el ... palacio del Marqués de Santa Cruz, se va a desarrollar un encuentro para abordar una de las tradiciones polesas más queridas: les sampedraes. Serán Pilar Domínguez, Rufo Malcorne y Juanjo Domínguez quienes expongan las peculiaridades de estas coplillas improvisadas que se cantan en la noche de San Pedro y que recogen con humor la actualidad de la localidad.

Desde la Asociación Amigos del Roble, que organiza el acto, se señala que el objetivo es dar a conocer esta tradición a las personas jóvenes de la villa; «y quién sabe, igual se acaba entonando alguna coplilla», apuntó el presidente del colectivo, Miguel Ánxel Montenegro. El coloquio estará abierto al público en general.

Este colectivo, que se centra en la recuperación y protección de la cultura tradicional de la región y, concretamente, de la villa de Siero, también prepara la entrega de sus galardones anuales al Personaxe y Chigreru del Año. Será el próximo viernes, día 21, a las seis de la tarde, cuando se entreguen estos reconocimientos a Enrique Meoro, antiguo presidente de este colectivo, por su trabajo en la defensa de las expresiones tradicionales de la villa, y a la sidrería El Polesu, por mantener viva la cultura sidrera «a la que se cuida y mima».

Durante este mes, además, una veintena de establecimientos de La Pola, Gijón, Nava y Lieres –hosteleros y comerciales– ofrecen una serie de descuentos y promociones a quienes acrediten ser socios de Amigos del Roble. Porque uno de los objetivos de la directiva es aumentar su base social: ya hay más de 350 socios.