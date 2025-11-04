Amigos del Roble ultima los Cancios de Chigre en La Pola para Comadrines «La actividad ayuda a conservar la cultura y la tradición, y también activa la villa», afirma el alcalde de Siero tras la firma de un convenio

Xuacu Areces, Valentín Fuente y Miguel Ánxel Montenegro, de la asociación, con el alcalde de Siero, Ángel García; el secretario municipal, Felipe Fanjul, y la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos.

Alejandro Fuente Siero Martes, 4 de noviembre 2025, 18:41 Comenta Compartir

Se trata de una de las actividades «más prestosas» de Pola de Siero y que se celebra el día después de Les Comadres. Este año, los Cancios de Chigre serán el próximo viernes día 13 de febrero –en la jornada de Comadrines–; será cuando se reúnan las tertulias en diferentes chigres de la villa. Lo organiza la Asociación Amigos del Roble. Su directiva, encabezada por Miguel Ánxel Montenegro, acudió este martes al Ayuntamiento para la firma del convenio de colaboración para el desarrollo de esta iniciativa cultural. El acuerdo, dotado con 1.400 euros, tiene como objetivo la realización de actividades culturales, de promoción, fomento y difusión de las tradiciones, con el fin de recuperar, mantener y transmitir las costumbres asturianas.

Ampliar Una tertulia en un local hostelero de Pola de Siero, en la edición anterior de Cancios de Chigre. Pablo Nosti

El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', destacó que «iniciativas como los Cancios de Chigre ayudan a conservar la cultura y la tradición, y también activan y dinamizan La Pola, generando un gran éxito. Además, los bares y la hostelería se benefician esos días, ya que participan y les resulta rentable. En definitiva, es una actividad que genera movimiento y aporta vida al municipio».

Desde la directiva se informó, por su parte, de que ya se ha iniciado la redacción de las bases de participación; en la última edición se registró un incremento de agrupaciones corales que quisieron participar, quedando alguna de ellas fuera del circuito por falta de un recinto para la actuación.

Mes del Roble

Además, el colectivo se encuentra inmerso en las actividades del Mes del Roble. El próximo sábado, día 8, habrá un amagüestu en el local de la asociación –junto a la plaza de Les Campes– a partir de las seis de la tarde.

Para el siguiente sábado, día 15, se va a celebrar un coloquio en el Palacio del Marqués de Santa Cruz sobre les sampedraes –coplillas improvisadas que se cantan en la noche de San Pedro y que recogen con humor la actualidad de la localidad–, con la participación de Pili Domínguez, presidenta de la asociación de amas de casa, y su hermano Juanjo, que es el cronista del concejo de Siero, entre otros.

El plato fuerte de la programación será el viernes día 21, a las seis de la tarde, cuando se entreguen los galardones Perxonaxe y Chigreru del Añu a Enrique Meoro, antiguo presidente de este colectivo, por su trabajo en la defensa de las expresiones tradicionales de la villa, y a la sidrería El Polesu, por mantener viva la cultura sidrera «a la que se cuida y mima».

Temas

Siero