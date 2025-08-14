Ángel García: «Espero que el rechazo del PP no sea porque se trate de una mujer pitufa»

«Las críticas del PP vienen porque se trata de una pitufa. Si fuera un pitufo, seguramente no se opondrían. Espero que ese rechazo no ... sea porque se trata de una mujer pitufa». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', hacía estas declaraciones este jueves ante la campaña del Partido Popular iniciada en La Pola contra la licitación para colocar la figura de Pitufa Karateca en una rotonda de acceso a la villa, la de Ferrera desde la autovía minera (AS-I). «En Lugones no se quejaron por el Pitufo Gruñón», añadió. «Pero bueno, viviendo del PP cualquier cosa es posible», apostilló.

«No a la Pitufa Karateca. Sí a los Güevos Pintos». Este es el lema con el que el PP presenta el formulario para la recogida de firmas en La Pola contra la intención de instalar esa imagen en la rotonda y que conlleva un coste de 35.000 euros. El texto a firmar reza de la siguiente manera: «Los abajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la instalación de esa figura por carecer de vínculo con la identidad y cultura polesas. Solicitamos al regidor que, en su lugar, se coloque uno o varios Güevos Pintos, símbolo de una de nuestras fiestas más queridas, orgullo de La Pola y reflejo de nuestra historia, tradición y cultura». Ya han sido más de 700 los apoyos recibidos.

Se espera que sean muchas más firmas, porque las contabilizadas hasta ahora se corresponden con las recogidas en la mesa colocada dos martes por la mañana –día de mercado– junto a la plaza cubierta. El PP tiene solicitado el permiso para instalar ese puesto dos días más. Pero se esperan muchas más: «Hay formularios repartidos por todas las tiendas y locales hosteleros de la villa y contabilizaremos, al acabar la campaña, todos los apoyos logrados».

«La política del Partido Popular es criticar todo lo que hacemos desde el equipo de gobierno. Su única aportación es denunciarme. Y si tienen una propuesta, como es la de colocar una figura que evoque la fiesta de los Güevos Pintos en Pola de Siero, podrían haberlo hecho de forma constructiva»; el alcalde instaba, recientemente con estas manifestaciones, al PP a tramitar esa petición que, por cierto, «no tiene que ser excluyente con la nuestra».

«Mola mogollón»

El regidor ya dijo que en la glorieta de Ferrera se va a colocar la figura ya elegida: «Pitufa Karateca mola mogollón», y recordó que en la villa hay más rotondas para instalar otro tipo de decoración. «Tras el verano toca negociar los presupuestos, que lleven allí sus ideas», dijo el socialista.

El Ayuntamiento de Siero suscribió un convenio con Los Pitufos en marzo de 2023 para llevar a cabo acciones de sensibilización y concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El alcalde y la presidenta fundadora de Los Pitufos e hija de Peyo, Véronique Culliford, firmaron un acuerdo de colaboración para llevar las reproducciones de Gruñón y Pitufina a las calles del municipio con mensajes de sostenibilidad. Los Pitufos son embajadores de los ODS de la Agenda 2030.