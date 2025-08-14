El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel de rechazo de la Pitufa Karateca, junto a la mesa de recogida de firmas de La Pola.

Ángel García: «Espero que el rechazo del PP no sea porque se trate de una mujer pitufa»

El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', apunta a que los populares no recogieron firmas contra la figura del Gruñón instalada en Lugones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:55

«Las críticas del PP vienen porque se trata de una pitufa. Si fuera un pitufo, seguramente no se opondrían. Espero que ese rechazo no ... sea porque se trata de una mujer pitufa». El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', hacía estas declaraciones este jueves ante la campaña del Partido Popular iniciada en La Pola contra la licitación para colocar la figura de Pitufa Karateca en una rotonda de acceso a la villa, la de Ferrera desde la autovía minera (AS-I). «En Lugones no se quejaron por el Pitufo Gruñón», añadió. «Pero bueno, viviendo del PP cualquier cosa es posible», apostilló.

