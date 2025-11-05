Aprobada una monumental conducción de agua en Siero por 39,2 millones de euros

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ... dio luz verde este miércoles a la licitación de dos grandes proyectos de ampliación y refuerzo de la red de suministro de agua en Valdés y Siero, por valor de 48,3 millones.

Se trata de la extensión de la infraestructura de Cadasa al municipio de Valdés, presupuestada en 9,1 millones, y el desdoblamiento de la conducción principal en el tramo Lieres–Espiniella, en Siero, que supondrá una inversión de 39,2 millones.

¿El motivo de esta monumental obra? Se quiere desdoblar la actual conducción por ser muy vieja, de hormigón «y por encontrarse al final de su vida útil». El trazado del proyecto «se desarrolla íntegramente en el concejo de Siero, situado en la zona central de Asturias, que presenta un desarrollo urbanístico en base a pequeños núcleos dispersos con abundante edificación unifamiliar, lo que hace muy difícil desarrollar una traza que no afecte a infraestructuras existentes o parcelas con algún tipo de aprovechamiento». ¿Qué pueblos son? Solvay y La Pedrera en la parroquia de Lieres; La Quintana, Novalín y El Camín en Feleches; Pedraces y La Quintana; La Quintana de Marcenado; y La Cuesta y Villar en Samartino.

Esta obra implica el desdoblamiento de más de 13 kilómetros de la conducción principal entre Lieres y Espiniella, lo que aumentará la garantía de suministro en el centro interior y la zona costera al mejorar la capacidad de transporte. También incrementará la flexibilidad ante averías y la evacuación de los túneles del depósito de Celles. La nueva conducción tendrá una capacidad de 4.500 litros por segundo.

Modernización

Estas actuaciones «consolidan la apuesta del consorcio por avanzar en la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas al garantizar un suministro de mayor capacidad y calidad en todo el territorio».

La inversión en Valdés permitirá conectar la red municipal con la arteria occidental de Cadasa. El proyecto incluye nuevas tuberías desde el sur de Luarca hasta Villapedre (Navia) y la construcción de un depósito de mil metros cúbicos en Fontouria, lo que garantizará un caudal de 31 litros por segundo, suficiente para abastecer a cerca de 9.000 habitantes.

La comisión delegada de Cadasa también ha aprobado una inversión global de 11,8 millones para afrontar mejoras en los sistemas de saneamiento y depuración en las cuencas de varios ríos. Las actuaciones previstas se centran, de este modo, en las cuencas de los ríos Sella y Piloña y sistemas de depuración de Bimenes y Ponga. Se incluyen las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Ricao y Bimenes y doce pequeñas instalaciones de tratamiento de aguas en Ponga, así como 14 instalaciones de bombeo de aguas residuales, 15 de regulación de caudal y 52 kilómetros de colectores.