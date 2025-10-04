El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Siero con responsables de Intocast, en Lugones. A. F. G.

El arancel que afecta a una empresa de Lugones llega a la Comisión Europea

Los eurodiputados Jonás Fernández y Susana Solís trasladan el problema de la refractaria Intocast a la hora de adquirir el corindón en China

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:09

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se comprometió a trasladar el problema de la empresa Intocast, instalada en Lugones, al ... eurodiputado Jonás Fernández. Y ahora, la queja por un arancel que perjudica la compra de materia prima de esta firma alemana llega a la Comisión Europea de manos de Fernández y de la eurodiputada del PP Susana Solís.

