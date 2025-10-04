El arancel que afecta a una empresa de Lugones llega a la Comisión Europea

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', se comprometió a trasladar el problema de la empresa Intocast, instalada en Lugones, al ... eurodiputado Jonás Fernández. Y ahora, la queja por un arancel que perjudica la compra de materia prima de esta firma alemana llega a la Comisión Europea de manos de Fernández y de la eurodiputada del PP Susana Solís.

Así, los eurodiputados reclaman atención sobre la situación de la industria refractaria europea, una vez aprobada la medida por la que se impone un arancel 'antidumping' del 136% a la importación del mineral de corindón procedente de China. Los parlamentarios cuestionan al Ejecutivo europeo acerca de cómo garantizará el principio de libre competencia en este sector, consecuencia de la aplicación del arancel, para que este «no agrave los problemas de capacidad y concentración en la producción europea de alúmina fundida». También se interesan por si la Comisión plantea una revisión de la tasa o la temporalidad de dicho arancel con el objetivo de «prevenir las graves consecuencias económicas a estas empresas y sus trabajadores».

El alcalde sierense ya alertó de que esta medida –el arancel, por contra, no se aplica al producto final– pone en riesgo la capacidad productiva de la factoría local.

La pregunta lanzada a la Comisión, que dispone ahora de dos meses para responder a los eurodiputados, se produce en el contexto de la situación recientemente denunciada por la filial española de la citada empresa. La tasa incrementa sustancialmente los costes de producción, amenazando, además, la libre competencia en suelo europeo, ya que, según se indica en la comunicación, sólo cuatro empresas en el continente comercian la materia prima, «con una capacidad que no cubre la demanda europea», señalan. «Es fundamental que se analicen con detenimiento los posibles efectos perversos que las medidas arancelarias que se imponen pueden tener sobre nuestro propio tejido productivo y, de ser necesario, se modifiquen», indicó Fernández. Solís apuntó a que son 20.000 los empleos directos de este sector en Europa.