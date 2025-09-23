El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al fondo, la parcela que quiere la multinacional Costco, en el polígono de Bobes, para su nueva tienda. A. F. G.

El alcalde de Siero celebra el apoyo del PP a Costco y pide unidad para «atraer inversiones»

«No puede ser que llevemos más de tres años esperando para abrir una tienda, que no es una planta nuclear», se queja Ángel García, 'Cepi'

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:24

«Me alegra mucho conocer que desde el Partido Popular estén a favor de que Costco se implante en Siero, es una buena ... noticia». El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', reaccionaba este martes con estas declaraciones a la información publicada en EL COMERCIO, que recogía el apoyo de los populares de Asturias a esta inversión de la multinacional americana, de casi 50 millones de euros, y la creación de unos 260 empleos directos. «Los dos grandes partidos deberíamos ponernos de acuerdo en que captar empresas y generar empleo y riqueza en el territorio es algo bueno; hay que establecer las condiciones mejores para que Asturias sea competitiva y capte inversiones».

