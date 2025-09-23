El alcalde de Siero celebra el apoyo del PP a Costco y pide unidad para «atraer inversiones»
«No puede ser que llevemos más de tres años esperando para abrir una tienda, que no es una planta nuclear», se queja Ángel García, 'Cepi'
Siero
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:24
«Me alegra mucho conocer que desde el Partido Popular estén a favor de que Costco se implante en Siero, es una buena ... noticia». El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', reaccionaba este martes con estas declaraciones a la información publicada en EL COMERCIO, que recogía el apoyo de los populares de Asturias a esta inversión de la multinacional americana, de casi 50 millones de euros, y la creación de unos 260 empleos directos. «Los dos grandes partidos deberíamos ponernos de acuerdo en que captar empresas y generar empleo y riqueza en el territorio es algo bueno; hay que establecer las condiciones mejores para que Asturias sea competitiva y capte inversiones».
Este plan se encuentra en el proceso administrativo de optar a ser declarado proyecto de interés estratégico para sortear las directrices sectoriales de comercio que, ahora, impiden la implantación de una tienda de más de 2.500 metros cuadrados. El híper de Costco sería de unos 15.000 en pleno corazón del macropolígono de Bobes.
«Que las empresas inviertan en Asturias tiene que ser motivo de alegría», dijo el socialista; «no creo que las limitaciones que hay a la implantación comercial ayuden a nadie, y estamos perdiendo oportunidades». El socialista afirmó que ahora «podría haber 200 personas trabajando en ese híper, pero no están, esa es la realidad. Y el Ayuntamiento tendría unos ingresos por impuestos, pero no los tiene porque Costco no está. Y el Principado habría vendido una parcela del polígono de Bobes por unos nueve millones de euros que no está ejecutado. En esta región deberíamos hacer todos autocrítica. Yo incluido».
La empresa lleva esperando más de tres años para poder implantarse en la región. «No puede ser que estemos todo este tiempo para abrir un Costco, que es una tienda, no una planta nuclear. Hay que incidir en que la gente tenga mejores trabajos y pueda ganar más; no todo el mundo puede ser funcionario».
En detalle, el Partido Popular de Asturias expresó, el pasado lunes, su «decepción por cómo el Gobierno regional está convirtiendo la ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado (Pier) en un instrumento para el debate político». El diputado en la Junta General, Andrés Ruiz, manifestó que «es triste ver cómo una ley que nació para agilizar grandes proyectos ha pasado a ser una fuente de disputa partidista en el seno del Gobierno asturiano, el cual paraliza proyectos como el de Costco por las diferencias que existen entre Adrián Barbón (el presidente del Principado) y su socio minoritario de Convocatoria por Asturias-IU».
El parlamentario popular aseguró, además, que «no sólo se trata de este proyecto, sino de la credibilidad de nuestra administración a la hora de atraer inversiones, ya que parece que al Gobierno asturiano no le sirve la legislación que ellos mismos aprobaron para agilizar este tipo de planes, sino que previamente necesitan abrir un debate ideológico con su socio de Gobierno para ver si es necesario o no aprobarlos».
Ante esta postura, el alcalde recordó que hay otras posturas, que proceden del ámbito político (Podemos e IU), sindical (Comisiones Obreras) o sectorial (la Unión de Comerciantes de Asturias), que se oponen a la implantación de este híper; consideran que no se trata de un proyecto de interés estratégico real y que sólo sirve para sortear las actuales limitaciones.
Siero intercederá para retirar el arancel europeo del corindón
El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', visitó este martes las instalaciones de Intocast en Lugones, acompañado de los directores de la planta, Marcel Mix y Raquel Rodríguez. La empresa, perteneciente a un grupo alemán, se dedica a la fabricación de material refractario, cuenta con 73 empleados y alcanzó el año pasado un volumen de negocio de 28 millones de euros.
Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de Intocast para la economía local: «Conozco la casa y es un referente en Lugones: la historia de esta factoría es también la historia de nuestro municipio. Llevan aquí desde 1957 y son una de las compañías que han contribuido al crecimiento de la localidad junto a otras empresas históricas de la zona».
Asimismo, el socialista subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la actividad industrial y el empleo: «Me han trasladado un problema relacionado con un arancel de la Unión Europea, que afecta a la materia prima que necesitan para su producción. Aunque es un asunto que queda lejos del Ayuntamiento, voy a trasladarlo a nuestro diputado en Asturias, Jonás Fernández, para que analice la situación y explore las opciones disponibles. Es un tema importante para la actividad de la compañía en Siero».
Los responsables de la factoría explicaron que se aplica el arancel de entre un 111 y 136% a la matería prima que se compra en China, el corindón –arena fundida–, mientras que no se aplica medida de protección alguna para la compra del producto manufacturado que procede del mismo país asiático. Se trata de una medida para proteger a una sola empresa de Francia, que no es capaz de suministrar el material a toda Europa.
