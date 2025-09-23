El alcalde de Siero celebra el apoyo del PP a Costco y pide unidad para «atraer inversiones»

«Me alegra mucho conocer que desde el Partido Popular estén a favor de que Costco se implante en Siero, es una buena ... noticia». El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', reaccionaba este martes con estas declaraciones a la información publicada en EL COMERCIO, que recogía el apoyo de los populares de Asturias a esta inversión de la multinacional americana, de casi 50 millones de euros, y la creación de unos 260 empleos directos. «Los dos grandes partidos deberíamos ponernos de acuerdo en que captar empresas y generar empleo y riqueza en el territorio es algo bueno; hay que establecer las condiciones mejores para que Asturias sea competitiva y capte inversiones».

Este plan se encuentra en el proceso administrativo de optar a ser declarado proyecto de interés estratégico para sortear las directrices sectoriales de comercio que, ahora, impiden la implantación de una tienda de más de 2.500 metros cuadrados. El híper de Costco sería de unos 15.000 en pleno corazón del macropolígono de Bobes.

«Que las empresas inviertan en Asturias tiene que ser motivo de alegría», dijo el socialista; «no creo que las limitaciones que hay a la implantación comercial ayuden a nadie, y estamos perdiendo oportunidades». El socialista afirmó que ahora «podría haber 200 personas trabajando en ese híper, pero no están, esa es la realidad. Y el Ayuntamiento tendría unos ingresos por impuestos, pero no los tiene porque Costco no está. Y el Principado habría vendido una parcela del polígono de Bobes por unos nueve millones de euros que no está ejecutado. En esta región deberíamos hacer todos autocrítica. Yo incluido».

La empresa lleva esperando más de tres años para poder implantarse en la región. «No puede ser que estemos todo este tiempo para abrir un Costco, que es una tienda, no una planta nuclear. Hay que incidir en que la gente tenga mejores trabajos y pueda ganar más; no todo el mundo puede ser funcionario».

En detalle, el Partido Popular de Asturias expresó, el pasado lunes, su «decepción por cómo el Gobierno regional está convirtiendo la ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado (Pier) en un instrumento para el debate político». El diputado en la Junta General, Andrés Ruiz, manifestó que «es triste ver cómo una ley que nació para agilizar grandes proyectos ha pasado a ser una fuente de disputa partidista en el seno del Gobierno asturiano, el cual paraliza proyectos como el de Costco por las diferencias que existen entre Adrián Barbón (el presidente del Principado) y su socio minoritario de Convocatoria por Asturias-IU».

El parlamentario popular aseguró, además, que «no sólo se trata de este proyecto, sino de la credibilidad de nuestra administración a la hora de atraer inversiones, ya que parece que al Gobierno asturiano no le sirve la legislación que ellos mismos aprobaron para agilizar este tipo de planes, sino que previamente necesitan abrir un debate ideológico con su socio de Gobierno para ver si es necesario o no aprobarlos».

Ante esta postura, el alcalde recordó que hay otras posturas, que proceden del ámbito político (Podemos e IU), sindical (Comisiones Obreras) o sectorial (la Unión de Comerciantes de Asturias), que se oponen a la implantación de este híper; consideran que no se trata de un proyecto de interés estratégico real y que sólo sirve para sortear las actuales limitaciones.