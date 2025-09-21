El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del establecimiento de Costco, en pleno corazón del polígono industrial de Bobes, en Siero. E. C.

Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

La multinacional americana persiste en su empeño de invertir casi 50 millones en Siero, un plan que arrastra ya más de tres años de espera

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:29

Costco Wholesale Spain tiene unos planes claros que pasan por su expansión. La multinacional americana está presente en 14 países de todo el mundo ... y en España cuenta ya con un total de cinco establecimientos: en Sevilla, dos en Madrid, en Zaragoza y en Bilbao, y planea abrir otros cinco en un plazo máximo de cinco años. De este modo, quiere sumar diez en total. Y uno de ellos es el de Asturias. Para la parte inmobiliaria y urbanística del proyecto, la compañía colabora con una promotora especializada, Bogaris Retail, que ya ha realizado «con éxito» las aperturas en el territorio nacional. Pero, ¿qué ocurre en el Principado? Desde esta consultora se admite que en esta región se están encontrando con más trabas que en el resto de comunidades.

