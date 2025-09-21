Costco España, que planea sumar diez híper en cinco años, choca con las trabas para abrir en el Principado

Costco Wholesale Spain tiene unos planes claros que pasan por su expansión. La multinacional americana está presente en 14 países de todo el mundo ... y en España cuenta ya con un total de cinco establecimientos: en Sevilla, dos en Madrid, en Zaragoza y en Bilbao, y planea abrir otros cinco en un plazo máximo de cinco años. De este modo, quiere sumar diez en total. Y uno de ellos es el de Asturias. Para la parte inmobiliaria y urbanística del proyecto, la compañía colabora con una promotora especializada, Bogaris Retail, que ya ha realizado «con éxito» las aperturas en el territorio nacional. Pero, ¿qué ocurre en el Principado? Desde esta consultora se admite que en esta región se están encontrando con más trabas que en el resto de comunidades.

«Es verdad que, probablemente, la implantación de grandes superficies comerciales en Asturias está sometida a las directrices, y eso no existe en otros ámbitos geográficos; no los conocemos, al menos. Y eso es una realidad», admitía a EL COMERCIO el responsable de Bogaris, Javier Marín. A pesar de todo, y de que el plan de inversión en Siero –en el macropolígono de Bobes– lleva esperando poder realizarse más de tres años, se persiste en ese empeño. Ahora, la firma se enfrenta a nuevos trámites administrativos que tiene que realizar –como lograr la declaración de proyecto regional estratégico– y el rechazo de algunos sectores sindicales (CC OO), políticos (Izquierda Unida y Podemos) y sectoriales (la Unión de Comerciantes de Asturias).

Como máximo defensor del proyecto se encuentra el equipo de gobierno de Siero y su alcalde al frente, el socialista Ángel García, 'Cepi'. ¿Los motivos? Por la importante inversión que supone la implantación de este establecimiento –casi 50 millones de euros– y por la creación de empleo anunciada, hasta 260 puestos directos en un plazo de tres años.

¿Los argumentos en contra? «Las multinacionales del comercio sin arraigo alguno no pueden ser la base de nuestro desarrollo económico», afirmaba recientemente el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico. Desde la formación sindical se subraya que la normativa autonómica no se puede modificar en función de intereses de empresas multinacionales, en referencia a las directrices sectoriales de comercio actuales que impiden la implantación de un establecimiento superior a los 2.500 metros cuadrados. La intención de Costco es que sea de 15.000. «Da la sensación de que el alcalde sierense quiere saltarse la ley eliminando esa regulación sectorial. Por encima está el desarrollo territorial del conjunto de Asturias, que además debe planificarse a través del diálogo social».

La empresa presentó sus razones para asentarse en Siero, a pesar de esas directrices sectoriales que lo impiden. Acogiéndose a la mencionada ley de proyectos de interés estratégico, la firma defiende la citada inversión y la creación de empleo, la ocupación de una parcela de suelo público en el polígono sierense, la instalación de una gasolinera (común en todos sus establecimientos), el nuevo modelo de negocio que se propone para la región –se trata de un club de compras, hay que pagar una cuota anual para poder acceder– o el «respeto a nuestros proveedores». Este último punto es esencial para la compañía. De hecho, en su último informe anual –hasta agosto de 2024– se destaca que Costco vende productos de proveedores locales en el exterior.