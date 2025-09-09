El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrada al establecimiento de la localidad vizcaína de Sestao, que abrió en diciembre de 2021. A. F. G.

Costco sigue creciendo en volumen de ventas en España mientras espera abrir en Asturias

La compañía facturó 581 millones de euros en 2024, pero crecieron las pérdidas, 7,7 millones, por las inversiones para su expansión

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:27

Costco Wholesale Spain, la multinacional de los híper con intención de implantarse en Asturias –en el concejo de Siero–, acaba de presentar ... su informe no financiero hasta agosto de 2024. Detalla actuaciones de la compañía y también ofrece datos económicos a nivel general, como que aumentaron sus ventas en un 6,53% –sin contar su quinto establecimiento de Zaragoza– y se llegó a facturar 581 millones de euros; no obstante, también crecieron las pérdidas, que, se indica en el documento, alcanzan los 7,7 millones de euros. Pero se destaca la cifra destinada a inversiones para crecer en el país, que ascendió a 52 millones.

