Costco sigue creciendo en volumen de ventas en España mientras espera abrir en Asturias

Costco Wholesale Spain, la multinacional de los híper con intención de implantarse en Asturias –en el concejo de Siero–, acaba de presentar ... su informe no financiero hasta agosto de 2024. Detalla actuaciones de la compañía y también ofrece datos económicos a nivel general, como que aumentaron sus ventas en un 6,53% –sin contar su quinto establecimiento de Zaragoza– y se llegó a facturar 581 millones de euros; no obstante, también crecieron las pérdidas, que, se indica en el documento, alcanzan los 7,7 millones de euros. Pero se destaca la cifra destinada a inversiones para crecer en el país, que ascendió a 52 millones.

Los planes de la compañía prevén seguir creciendo en el país, y se está a la espera del Principado para poder destinar unos 40 millones de euros para un nuevo establecimiento en el macropolígono industrial de Bobes. Con su posible apertura se generarían, al menos, 200 nuevos puestos de trabajo. El Gobierno regional tendrá que determinar si el proyecto se encuadra dentro de las condiciones para ser declarado estratégico y poder sortear las actuales directrices sectoriales de comercio que impiden su implantación.

Por lo pronto, la estrategia de Costco en España está dando sus frutos, a pesar de las pérdidas económicas. Así, según este informe, en el periodo analizado –de septiembre de 2023 a agosto de 2024– se registraron cuatro millones de visitas en los establecimientos. Entrada que no es libre, ya que se trata de una de las peculiaridades de la firma; hay que pagar 36 euros al año solo para poder acceder a alguno de los híper. «Este enfoque estratégico optimiza la fidelización del cliente y fortalece la posición de la empresa en el mercado global, garantizando un valor sostenible para sus accionistas y partes interesadas», se señala en el texto. Así, se informa de que las afiliaciones se han incrementado un 191% en todo el país, pero no se da una cifra concreta.

Durante el ejercicio que se analiza, la empresa asegura que mantiene «su apuesta por el mercado español, con la apertura y puesta en marcha de un gran almacén logístico en la localidad alcarreña de Torija», además de la mencionada construcción de la superficie comercial en Zaragoza que se abrió al público hace un año. La empresa comunica que mantiene su «firme intención» de seguir expandiéndose por diferentes regiones del país a través de la apertura de establecimientos de más de 15.000 metros cuadrados.

Para finales de 2026

Fue el pasado junio cuando la consultora Bogaris Retail, encargada de la expansión de Costco en España, presentó su propuesta para que el nuevo hipermercado en Siero sea declarado proyecto estratégico. La complejidad del proceso generó varios retrasos hasta llegar a este nuevo punto en esta tramitación, ya que la intención de instalarse en Asturias se anunció hace más de dos años.

El pasado marzo, responsables de la multinacional americana mantuvieron un encuentro de trabajo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi'. Quisieron trasladar la filosofía de la empresa: un club de compras, que puede ser el elemento diferenciador. De este modo, se admite que la nueva Ley de Proyectos Estratégicos del Principado abría una nueva puerta para realizar en la región la mencionada inversión y propiciar la creación de esos 200 empleos, el 90% indefinidos en la apertura, pudiendo llegar hasta los 260. Javier Marín, responsable de la consultora, informó entonces de que, «si todo va bien», se espera que las puertas se abran a finales de 2026 o principios de 2027.

Poco después, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, manifestó que, desde el punto de vista técnico, «la ley está bien clara, establece los parámetros de creación de empleo como de inversión que tiene que cumplir cualquier tipo de iniciativa».