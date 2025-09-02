Un año del desembarco de Amazon en el polígono de Bobes: el hito que impulsa el 'hub' en Siero

Fue en 2019 cuando dio comienzo el idilio entre Siero y el gigante del comercio electrónico Amazon. En febrero de ese año, la ... multinacional pidió licencia para la construcción de un centro de distribución de 'última milla' en Meres –que sigue en funcionamiento–. El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', rememoraba que fue en ese momento cuando se comenzó a gestar, de forma muy incipiente, el súper centro logístico de Bobes, que cumple el día 2 de septiembre un año de operaciones.

Juan Cofiño –ahora presidente de la Junta General del Principado– tuvo un papel importante en la llegada de la multinacional cuando era consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. «Aparte del empleo y de la actividad económica, porque estamos hablando de 1.500 empleos –en un plazo de hasta tres años–, probablemente serán 2.000 si todo va bien, se genera mucha actividad indirecta, mucha; y tiene un efecto tractor muy importante en la región que ya se está viendo y que va a tener mucha más intensidad tras su apertura; es lo que ya ha ocurrido con centros de esta naturaleza y aquí no va a ser diferente».

Fue el 29 de enero de 2021 cuando entró por el registro del Ayuntamiento de Siero la licencia de obras; el 23 de junio de 2022 acabaron los trabajos. Desde entonces, sólo se veía una imponente nave sin actividad. «Había un sector de la sociedad que se extrañaba de que no abriera. Había incertidumbre, pero yo nunca la tuve. Estuve puntualmente informado de todo, como del replanteo de la estrategia de la firma con la pandemia. Nunca estuvo en cuestión la apertura de este centro de Amazon», manifestó Cofiño.

Concentrador de empleo

Sólo el anuncio de su implantación ya supuso todo un elemento tractor para el actual desarrollo del macropolígono industrial de Bobes. El alcalde prevé que en un plazo breve de tiempo –dentro de este mandato– haya hasta 3.000 trabajadores en diferentes empresas en esta superficie. Por lo pronto, el súper centro logístico emplea en la actualidad a unas 1.000 personas. Hay una planta de Alimerka con una treintena; el taller de Volvo, una veintena; y la gasolinera de Cepsa, otras veinte.

El regidor indicó que hay hasta siete nuevos proyectos en firme para ocupar parcelas en este ámbito y crear o traer empleo. Está la propuesta de Costco de abrir un nuevo híper con otros 200 empleos, de lograr la declaración del Gobierno regional de proyecto estratégico. Y otra firma confirmada es PK0 (Punto Kilométrico Cero), radicada en Asturias, pero con delegaciones en diversos puntos del país, como en la vecina Cantabria, en Sevilla, Huelva y dos oficinas en Madrid. Suma, en total, unos 90 trabajadores.

Contento con el impulso de Bobes, 'Cepi' destaca que la implantación de empresas y la tracción que está generando la superficie empresarial no es una casualidad. «Llevamos trabajando muchos años para que este parque vaya llenándose de firmas, que es el fruto de un trabajo silencioso».

El municipio de Siero cuenta con todos los elementos para convertirse en un 'hub' –un eje o centro de actividad– logístico, comercial y de servicios. «Contamos con una ubicación inmejorable en pleno centro de Asturias, tenemos las mejores comunicaciones posibles por carretera y disponemos de grandes bolsas de suelo industrial», explicó. Por eso, uno de los objetivos que se ha puesto sobre la mesa de la denominada Agenda Urbana, un documento de planificación del futuro del concejo, es «articular los mecanismos para fomentar la atracción de empresas que tengan como finalidad la distribución de bienes y la oferta de servicios para toda Asturias, para el noroeste de España y el norte de Portugal».