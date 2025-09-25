Argüelles quiere frenar la nueva rotonda que dará acceso al parque de baterías proyectado

La Asociación de Vecinos de Argüelles, en Siero, acude a todas las vías posibles para impedir la instalación de un gran parque de baterías « ... junto a nuestras casas». Es por eso que ahora presentan alegaciones contra la rotonda en la carretera nacional 634a y el vial de acceso previsto para esa instalación energética.

Así, en la documentación remitida, el colectivo vecinal señala que este proyecto de urbanización de la parcela –aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 1 de agosto de 2025– «incurre en un vicio de nulidad radical». Se explica que el plan difiere «sustancialmente» del diseño que fue sometido a evaluación de impacto ambiental. En concreto, se ha incorporado un ramal que no ha sido objeto de dicha evaluación, así como una prolongación del vial principal, «excediéndose de los límites de la parcela».

Será la empresa propietaria de la parcela la encargada de ejecutar los trabajos, que tienen un presupuesto de unos 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Lo más destacable de la actuación es que se va a habilitar esa glorieta en la carretera nacional 634a, que conecta la rotonda de Noreña desde la N-634 con San Miguel de la Barreda, que también mejorará el acceso a la fábrica de prefabricados de hormigón, la que impulsa este plan.

Este nuevo parque energético –que surge de la unión de tres proyectos independientes previos– continúa con su tramitación en el Principado porque no está afectado por la suspensión temporal de licencias decretada por el Gobierno regional el pasado mes. Y es que esta parcela está catalogada como industrial. El mismo día de esta resolución se autorizó ambientalmente la implantación de este súper almacén.