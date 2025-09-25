El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La presidenta de la asociación vecinal, Loli Prendes, en una protesta contra el parque de baterías. Juan Carlos Román

Argüelles quiere frenar la nueva rotonda que dará acceso al parque de baterías proyectado

La asociación vecinal dice que el diseño aprobado es diferente al informado previamente

A. F. G.

Siero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:22

La Asociación de Vecinos de Argüelles, en Siero, acude a todas las vías posibles para impedir la instalación de un gran parque de baterías « ... junto a nuestras casas». Es por eso que ahora presentan alegaciones contra la rotonda en la carretera nacional 634a y el vial de acceso previsto para esa instalación energética.

