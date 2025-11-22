El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visitantes en la exposición de PolArte en la plaza cubierta de Pola de Siero M. V.

El arte urbano y contemporáneo muestra su potencia en Pola de Siero

La asociación cultural PolArte reúne a más de setenta artistas, con unas 260 obras que conquistó al público en su estreno

Marta Varela

Pola de Siero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Pola de Siero lleva años siendo una explosión artística. Desde 2019 el arte aparece en locales cerrados, en fachadas deterioradas, en escaparates, mobiliario urbano e ... incluso negocios. Un movimiento que más tarde, en 2023, se aglutinó dando lugar al nacimiento del colectivo PolArte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  8. 8 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El arte urbano y contemporáneo muestra su potencia en Pola de Siero

El arte urbano y contemporáneo muestra su potencia en Pola de Siero