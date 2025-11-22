El arte urbano y contemporáneo muestra su potencia en Pola de Siero

Pola de Siero lleva años siendo una explosión artística. Desde 2019 el arte aparece en locales cerrados, en fachadas deterioradas, en escaparates, mobiliario urbano e ... incluso negocios. Un movimiento que más tarde, en 2023, se aglutinó dando lugar al nacimiento del colectivo PolArte.

Un grupo integrado por voluntarios que están logrando unir las diferentes y variadas inquietudes artísticas de vecinos y visitantes. Juntos programan diferentes actividades que están convirtiendo a Siero en el gran referente del arte urbano y contemporáneo asturiano, con un único objetivo: acercar el arte a todo el mundo.

Así, han logrado que los sierenses valoren las expresiones artísticas, por lo que son muchos los que esperaban la celebración de la segunda semana del arte urbano de Siero, que ya está en marcha. Personas de cualquier edad se paran ante las creaciones artísticas que están convirtiendo las calles sierenses en un mapa artístico vivo y creciente. Contemplar arte en Siero se está convirtiendo en habitual, algo que se valora positivamente por el Ayuntamiento sierense.

La asociación cultural PolArte celebra estos días la segunda edición de la Semana del Arte Urbano de Siero (Saus), que se está desarrollando en La Pola con exposiciones, concursos, conferencias de artistas, talleres, actuaciones musicales en directo, y una gran subasta final. Y que ha arrancado este sábado con una buena afluencia de público durante toda la jornada

Más de setenta artistas llegados de numerosos puntos de la geografía española, incluso uno de ellos desde Francia, exponen sus obras en la plaza cubierta de la capital sierense. Eduardo González, presidente del colectivo organizador, destacó que «dado el éxito de la edición anterior, este año contamos con una mayor superficie de exposición, que, además, se prolongará durante dos días más, finalizando el martes 25».

Los principales ejes del certamen serán la plaza cubierta y la del Paraguas, donde concluirá el programa de actividades de esta semana con el apagado de la llama del arte, que desde la mañana de este sábado ilumina a los artistas en la exposición de la plaza cubierta.

Noelia Blanco, una de las integrantes de PolArte, explicaba que «este año se duplicó la exposición para dar cabida a mas de 260 obras, de diferentes estilos, de las que una gran parte se pueden adquirir». Entre los expositores hay artistas que exponen por primera vez, junto a otros más habituados e incluso algunos experimentados como Federico Granel, Iyan Castaño y Elena Rato. Junto a las obras una veintena de expositores conforman un mercado de arte urbano que ofrecen desde pinturas en ropa, hasta postales, y piedras.