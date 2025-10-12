El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las piezas de la exposición 'El E. C.

El artista Salvador Alonso lleva su nueva exposición escultórica a Lugones

La inauguración será el martes 14, a las 19 horas, y la muestra estará abierta al público hasta el viernes 31

Lugones

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:13

La sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de Lugones acogerá, desde el martes 14 hasta el viernes 31, una nueva muestra ... artística. El escultor leonés Salvador Alonso presentó este domingo su obra 'El alma sabe', un trabajo formado por una colección de 26 piezas que «aúna esculturas, prosa poética y poesías desde los susurros e intuiciones propios del saber del alma», explicó el artista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

