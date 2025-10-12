El artista Salvador Alonso lleva su nueva exposición escultórica a Lugones
La inauguración será el martes 14, a las 19 horas, y la muestra estará abierta al público hasta el viernes 31
E. C.
Lugones
Domingo, 12 de octubre 2025, 19:13
La sala de exposiciones del Centro Polivalente Integrado de Lugones acogerá, desde el martes 14 hasta el viernes 31, una nueva muestra ... artística. El escultor leonés Salvador Alonso presentó este domingo su obra 'El alma sabe', un trabajo formado por una colección de 26 piezas que «aúna esculturas, prosa poética y poesías desde los susurros e intuiciones propios del saber del alma», explicó el artista.
Conocido por su estilo en sus anteriores exposiciones en Santiago de Compostela y Oviedo, en sus creaciones ha usado varios tipos de materiales, como el barro, el gres, los metales o el alabastro, usando diferentes técnicas, como el modelado, plegado, tallado, remachado y soldadura.
Como toque personal y característico de Alonso, cada escultura está acompañada de versos para que el espectador «analice e interprete» lo que observa. Su intención es que «la escultura y la forma atraigan al espectador» para que visiten la exposición en Lugones, pero que sea la poesía la que consiga que «miren al abismo interior, a su yo desconocido, al lugar donde el alma sabe».
Acompañado de la edil de Cultura y directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González, ambos señalaron que la inauguración de la muestra será el martes 14, a las 19 horas.
