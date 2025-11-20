70 artistas de toda España se dan cita en la segunda Semana del Arte Urbano de Siero

Ya está todo preparado para que La Pola acoja, desde este sábado, la segunda Semana del Arte Urbano de Siero (SAUS). El programa ... al completo –con actividades hasta el viernes día 28– se presentó este jueves en el Ayuntamiento. Los principales ejes del certamen serán la plaza cubierta y la del Paraguas. En esta edición participarán más de 70 artistas de distintas partes de España.

El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', destacó el trabajo que el colectivo Polarte dedica al desarrollo de esta actividad. «Lo quiero agradecer porque no hay tantas entidades en el municipio que hagan tantas cosas para los demás y casi sin necesidad de pedir al Consistorio; hay mucha gente que hace cosas, pero pide una financiación al cien por cien, que no es algo menor». El regidor señaló, además, que el programa de esta semana del arte está abierto a todo el público en general. «Los espacios públicos acogerán estas expresiones, La Pola es para la gente, y el arte toma las calles».

La plaza cubierta será el espacio en el que se ubicará el MAUS, un mercado de arte y artesanía y el museo de arte urbano de Siero, donde se encontrarán más de doscientas obras de setenta artistas, entre los que hay una buena representación de creadores que normalmente trabajan en la calle, junto con los lienzos, ilustraciones o esculturas de quienes suelen exponer en espacios museográficos.

Para completar las actividades del fin de semana, habrá un ciclo de conferencias, alguna 'performance' y música a pie de calle.

Convertir las calles en un museo es un reto para Polarte, por eso se desarrollará la segunda edición del concurso de arte urbano que, en esta ocasión, se celebrará bajo los aleros de la plaza cubierta, en la calle Alcalde Parrondo. En ese espacio, diez artistas estarán pintando en directo el sábado 22 y el domingo 23. Además, otros creadores pintarán cajas eléctricas en distintas ubicaciones.

Procesión

Durante la semana, del 24 al 28, se podrá visitar la exposición en la plaza cubierta el lunes y el martes; habrá visitas escolares y una para todos los públicos, con encuentro con artistas el día 25 a las 17.30, justo antes de la asamblea anual de la asociación.

Una semana tan artística no podía concluir sin más, así que, el viernes 28, una procesión artística llegará a las 20 horas a la plaza del Paraguas.