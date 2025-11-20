El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La edil Ana Nosti y el alcalde de Siero, Ángel García, con Eduardo González y Noelia Blanco, de Polarte. E. C .

70 artistas de toda España se dan cita en la segunda Semana del Arte Urbano de Siero

El alcalde destaca que La Pola se va a convertir es un espacio abierto para estas expresiones «que van a tomar las calles»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

Ya está todo preparado para que La Pola acoja, desde este sábado, la segunda Semana del Arte Urbano de Siero (SAUS). El programa ... al completo –con actividades hasta el viernes día 28– se presentó este jueves en el Ayuntamiento. Los principales ejes del certamen serán la plaza cubierta y la del Paraguas. En esta edición participarán más de 70 artistas de distintas partes de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  3. 3 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas
  4. 4 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  5. 5 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  8. 8 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
  9. 9 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  10. 10 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 70 artistas de toda España se dan cita en la segunda Semana del Arte Urbano de Siero

70 artistas de toda España se dan cita en la segunda Semana del Arte Urbano de Siero