La Asociación Nora edita un calendario solidario para sostener las terapias

El objetivo es lograr fondos para el desarrollo de sus actividades y las terapias de los usuarios de la Asociación Nora de Pola de Siero ... , que trabaja con personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral. Para ello, se ha editado un calendario solidario con los componentes de las diferentes categorías del club La Isla Siero Fútbol-Sala, que han posado con algunos de los chavales usuarios de este recurso. «Ha sido un ejemplo de integración», destacó la presidenta del colectivo, Patricia Suárez Méndez.

La responsable de la Asociación Nora presentó el calendario solidario acompañada de la gerente, Aroa Castaño, y de los responsables del club deportivo Hugo Nava y Diego Alonso. Se han editado 250 ejemplares en colaboración con la Imprenta Noval y se pueden sacar más en función de la demanda. ¿El precio? Siete euros, y el dinero, en su totalidad, se destina a ofrecer este tipo de terapias a un precio más que reducido; en la asociación hay sesiones que cuestan doce euros, cuando en otros recursos similares superan los 40. Se pueden adquirir en la propia sede de la asociación –en la calle Falo Moro de La Pola–, en la propia imprenta y, en unos días, en el punto solidario del centro comercial Parque Principado, entre los días 24 y 29 de este mes.

Los responsables de esta iniciativa quisieron también agradecer la labor de la fotógrafa mierense Carolina Teijeiro, que hizo las doce fotos del calendario. Nava explicó que, desde la creación de la escuela de fútbol, se fomenta «el deporte como integración».