¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aroa Castaño, Patricia Suárez, Hugo Nava y Diego Alonso. A. F. G.

La Asociación Nora edita un calendario solidario para sostener las terapias

En la iniciativa participan los jugadores de La Isla Siero Fútbol-Sala, que posan con usuarios del centro

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

El objetivo es lograr fondos para el desarrollo de sus actividades y las terapias de los usuarios de la Asociación Nora de Pola de Siero ... , que trabaja con personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral. Para ello, se ha editado un calendario solidario con los componentes de las diferentes categorías del club La Isla Siero Fútbol-Sala, que han posado con algunos de los chavales usuarios de este recurso. «Ha sido un ejemplo de integración», destacó la presidenta del colectivo, Patricia Suárez Méndez.

