Aumentan los participanes del programa Aulas Culturales 50ymás de Llanera: son casi un centenar

El programa Aulas Culturales 50ymás, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, sigue sumando alumnos y actividades. La iniciativa sociocultural que ... nació en 2013, «se consolida como una de las ofertas que más demanda tiene en el municipio». Este curso dio comienzo a con 18 grupos y un total de 97 participantes en las distintas actividades y talleres que se ofertan.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y la concejala de Cultura, Montse Alonso, visitaron este jueves dos de las actividades incluidas en el programa, que edición tras edición reúne a vecinos de todas las parroquias del concejo. En este sentido, la regidora destacó que «más allá de la formación y el aprendizaje, 50ymás es un espacio para el encuentro, donde se cultivan vínculos, y se fomenta la autoestima y la participación». Y es que Aulas Culturales 50ymás «es mucho más que una oferta de talleres, el programa se ha convertido en un lugar donde convergen ideas, se comparten conocimientos y se fomenta la creatividad». Así, este año, vecinos mayores de 50 años, han podido elegir tres talleres y actividades, entre una variada propuesta.

Las ofertas:

Captura la vida, fotomóvil (se aprende a usar la cámara del móvil y a editar imágenes creativas con apps sencillas).

Creatividad Manual: patchwork y aguja mágica (desarrolla la paciencia y la destreza).

Crear y recrearse: taller teatral para contar historias, compartir recuerdos y expresarse con el cuerpo y la palabra.

Concentración e imaginación. Cestería: Recuperación de técnicas artesanas para crear objetos útiles y decorativos.

Escribir con confianza (curso nuevo): taller para mejorar la escritura de forma lúdica y sin faltas.

Laboratorio Cultural: reflexión sobre temas cotidianos y cultura general para mantener la mente despierta y curiosa.

Palabras de raíz (curso nuevo): escritura creativa vinculada al cultivo de la tierra, con técnicas de relajación y enfoque estacional.

Prevención de la artritis: actividad cerámica que estimula la creatividad y la movilidad de manos y muñecas.

Pensar con el cuerpo, jugar con la mente: comunicación, motricidad fina y lenguaje corporal en un espacio de aprendizaje activo.

Cuidado personal: flexibilidad y estiramientos: ejercicios suaves para mantener la movilidad y combatir los efectos del envejecimiento.

¡En Marcha! Formación y rutas de marcha nórdica: formación y rutas guiadas para mejorar postura, resistencia y bienestar físico y mental.

Pequeños cambios, grandes resultados (*curso nuevo): salud, alimentación y movilidad a tu ritmo, con consejos prácticos para el día a día.

Psicomotricidad a través del baile: ritmo, coordinación y lateralidad adaptados a cada grupo, en sesiones dinámicas que combinan música y movimiento.

Despeja tus dudas con el móvil: aprender a usar Whatsapp, correo, Bizum, navegar por internet y aprovechar el smartphone sin miedo.

Salud emocional: prácticas para gestionar pensamientos, emociones, hábitos y rutinas que favorecen una vida equilibrada (Lugo).

Las Aulas Culturales 50ymás son solo una muestra de la intensa vida cultural que mensualmente se desarrolla en el concejo. Y es que, como destacó la alcaldesa, «la oferta cultural de Llanera constituye en sí misma un gran incentivo para visitar el concejo».