La alcaldesa de Llanera, a la derecha, visita uno de los talleres del programa. E. C.

Aumentan los participanes del programa Aulas Culturales 50ymás de Llanera: son casi un centenar

«Más allá de la formación y el aprendizaje, es un espacio para el encuentro, donde se cultivan vínculos y se fomenta la autoestima», afirma la alcaldesa, Eva Pérez

E. C.

Llanera

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:55

El programa Aulas Culturales 50ymás, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, sigue sumando alumnos y actividades. La iniciativa sociocultural que ... nació en 2013, «se consolida como una de las ofertas que más demanda tiene en el municipio». Este curso dio comienzo a con 18 grupos y un total de 97 participantes en las distintas actividades y talleres que se ofertan.

