Aumentan los participanes del programa Aulas Culturales 50ymás de Llanera: son casi un centenar
«Más allá de la formación y el aprendizaje, es un espacio para el encuentro, donde se cultivan vínculos y se fomenta la autoestima», afirma la alcaldesa, Eva Pérez
E. C.
Llanera
Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:55
El programa Aulas Culturales 50ymás, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, sigue sumando alumnos y actividades. La iniciativa sociocultural que ... nació en 2013, «se consolida como una de las ofertas que más demanda tiene en el municipio». Este curso dio comienzo a con 18 grupos y un total de 97 participantes en las distintas actividades y talleres que se ofertan.
La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y la concejala de Cultura, Montse Alonso, visitaron este jueves dos de las actividades incluidas en el programa, que edición tras edición reúne a vecinos de todas las parroquias del concejo. En este sentido, la regidora destacó que «más allá de la formación y el aprendizaje, 50ymás es un espacio para el encuentro, donde se cultivan vínculos, y se fomenta la autoestima y la participación». Y es que Aulas Culturales 50ymás «es mucho más que una oferta de talleres, el programa se ha convertido en un lugar donde convergen ideas, se comparten conocimientos y se fomenta la creatividad». Así, este año, vecinos mayores de 50 años, han podido elegir tres talleres y actividades, entre una variada propuesta.
Las ofertas:
Captura la vida, fotomóvil (se aprende a usar la cámara del móvil y a editar imágenes creativas con apps sencillas).
Creatividad Manual: patchwork y aguja mágica (desarrolla la paciencia y la destreza).
Crear y recrearse: taller teatral para contar historias, compartir recuerdos y expresarse con el cuerpo y la palabra.
Concentración e imaginación. Cestería: Recuperación de técnicas artesanas para crear objetos útiles y decorativos.
Escribir con confianza (curso nuevo): taller para mejorar la escritura de forma lúdica y sin faltas.
Laboratorio Cultural: reflexión sobre temas cotidianos y cultura general para mantener la mente despierta y curiosa.
Palabras de raíz (curso nuevo): escritura creativa vinculada al cultivo de la tierra, con técnicas de relajación y enfoque estacional.
Prevención de la artritis: actividad cerámica que estimula la creatividad y la movilidad de manos y muñecas.
Pensar con el cuerpo, jugar con la mente: comunicación, motricidad fina y lenguaje corporal en un espacio de aprendizaje activo.
Cuidado personal: flexibilidad y estiramientos: ejercicios suaves para mantener la movilidad y combatir los efectos del envejecimiento.
¡En Marcha! Formación y rutas de marcha nórdica: formación y rutas guiadas para mejorar postura, resistencia y bienestar físico y mental.
Pequeños cambios, grandes resultados (*curso nuevo): salud, alimentación y movilidad a tu ritmo, con consejos prácticos para el día a día.
Psicomotricidad a través del baile: ritmo, coordinación y lateralidad adaptados a cada grupo, en sesiones dinámicas que combinan música y movimiento.
Despeja tus dudas con el móvil: aprender a usar Whatsapp, correo, Bizum, navegar por internet y aprovechar el smartphone sin miedo.
Salud emocional: prácticas para gestionar pensamientos, emociones, hábitos y rutinas que favorecen una vida equilibrada (Lugo).
Las Aulas Culturales 50ymás son solo una muestra de la intensa vida cultural que mensualmente se desarrolla en el concejo. Y es que, como destacó la alcaldesa, «la oferta cultural de Llanera constituye en sí misma un gran incentivo para visitar el concejo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión