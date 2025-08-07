Avanza la colecta para reparar la iglesia de Pola de Siero: «Faltan 100.000 euros»

La segunda fase para la rehabilitación de la iglesia de San Pedro, en Pola de Siero, está cada vez más cerca. ... Tras el arduo esfuerzo de toda la parroquia y una gran implicación del resto de la localidad, el párroco, Fermín Riaño, destacó este jueves que sólo «faltan 100.000 euros» para llegar a la financiación completa de lo que costaría el proyecto base: 280.000 euros.

Se mantiene el objetivo que se puso el consejo de obras de la iglesia: «No generar deuda y pagarla al completo». Igual que se hizo para la primera fase –finalizada en septiembre 2023– que costó 380.00 euros, aunque de aquella se contó con la ayuda del Consejo Pastoral y las subvenciones del Ayuntamiento y el Principado. El párroco espera alcanzar la cifra «de aquí a diciembre» y, por ahora, se han ahorrado 180.000 euros. Desde el último recuento en diciembre de 2024, la parroquia ha sumado unos 50.000 euros, aproximadamente.

Para estos próximos cuatro meses el plan es destinar «todo lo posible» a las obras, con las colectas de la iglesia, los donativos, las colaboraciones mensuales de treinta feligreses y otras tantas actividades organizadas por las asociaciones de Pola de Siero. Aquí entraría, por ejemplo, lo recaudado por la «subasta del ramu de San Pedro» de la Asociación Amigos del Roble o los 2.000 euros donados recientemente por las Amas de Casa, gracias al sorteo de un cuadro de Casimiro Baragaña.

A esto se le suma la venta de lotería de Navidad que acaba de empezar y de la que «ya han volado 30 talonarios». Al final, resumió Riaño, «todo cuenta», aunque lo complejo, en su opinión, será conseguir el visto bueno de la Consejería de Cultura, dado que se trata de una iglesia de mediados del siglo XIX.

El proyecto de obra, aprobado por el Colegio de Arquitectos, se centra en varios puntos, pero sin tocar la nave central. «Hay que cambiar el tejado, soterrar la instalación eléctrica y adecentar las fachadas laterales, que se caen a trozos por la humedad que entra de arriba«, explicó Riaño. También se tiene arreglar el muro del pórtico de la iglesia.

Se trata de «una obra de gran calibre» que ahora está en manos de la consejería. El deseo del consejo de obra es que el proyecto «cumpla la normativa y no haga falta cambiar nada», así que se espera tener una respuesta en septiembre y poder entrar a licitación.

De seguir en la línea que calcula Riaño, «en octubre estaremos con las entrevistas con empresas, para que aporten su propuesta de financiación que esperemos que no cambie mucho».

La actuación al completo, según aparece en el proyecto, «duraría unos cuatro meses», intentando que entorpezca lo menos posible el día a día de la parroquia. Por tanto, se espera que la obra comience «a principios» del año que viene, «lista en mayo, para las comuniones».