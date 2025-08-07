El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El párroco de la iglesia de Pola de Siero, Fermín Riaño, señala uno de los desperfectos de la fachada P. G.

Avanza la colecta para reparar la iglesia de Pola de Siero: «Faltan 100.000 euros»

El coste de la segunda fase es de 280.000 euros y el párroco espera poder comenzar las obras «a principios» del año que viene

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Pola de Siero

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:32

La segunda fase para la rehabilitación de la iglesia de San Pedro, en Pola de Siero, está cada vez más cerca. ... Tras el arduo esfuerzo de toda la parroquia y una gran implicación del resto de la localidad, el párroco, Fermín Riaño, destacó este jueves que sólo «faltan 100.000 euros» para llegar a la financiación completa de lo que costaría el proyecto base: 280.000 euros.

