Cantera en la que se quiere instalar la planta de gestión de residuos procedentes de la construcción. E. C.

Avanza la nueva planta de gestión de residuos en una vieja cantera al lado de Pola de Siero

El Principado otorga la autorización ambiental señalando que tiene que haber protección en las zonas de acopios de los áridos a tratar

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:32

Prosigue la tramitación de una nueva planta de gestión de residuos no peligrosos, procedentes de labores de construcción y demolición, en una antigua explotación de ... mineral en Venta La Salve, en Siero. El Principado acaba de autorizar el expediente ambiental. Tal y como ya informó EL COMERCIO, la plataforma se ubicaría en una parcela que pertenece a los terrenos de trabajo de la cantera La Escondida y que, en origen, «se destinó al acopio de materiales procedentes de la explotación extractiva, pero que, al encontrarse esta sin apenas productividad, está actualmente infrautilizada y en desuso». El problema es que esta superficie se encuentra muy cerca de La Pola, en la carretera de Valdesoto, la SI-8.

