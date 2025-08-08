Avanza la nueva planta de gestión de residuos en una vieja cantera al lado de Pola de Siero

Prosigue la tramitación de una nueva planta de gestión de residuos no peligrosos, procedentes de labores de construcción y demolición, en una antigua explotación de ... mineral en Venta La Salve, en Siero. El Principado acaba de autorizar el expediente ambiental. Tal y como ya informó EL COMERCIO, la plataforma se ubicaría en una parcela que pertenece a los terrenos de trabajo de la cantera La Escondida y que, en origen, «se destinó al acopio de materiales procedentes de la explotación extractiva, pero que, al encontrarse esta sin apenas productividad, está actualmente infrautilizada y en desuso». El problema es que esta superficie se encuentra muy cerca de La Pola, en la carretera de Valdesoto, la SI-8.

En la autorización, el Principado señala que el almacenamiento de los residuos se realizará preferentemente en celdas de almacenamiento. «En caso de que se realicen acopios en la plataforma, estos se dispondrán sobre solera impermeable, situados fuera de la zona de inundación y estarán correctamente señalizados». Los materiales, en el exterior, «no podrán superar los cuatro metros de altura y habrán de disponer de techumbre, paramentos laterales de una altura que supere al menos en medio metro la altura del acopio, de forma que queden protegidos de la acción del viento y se minimicen las emisiones difusas».

La actividad consiste en una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en la que tendrá lugar la recepción, depósito, clasificación y valorización de estos restos. Esto se realizará mediante un proceso de triaje, separación de materiales impropios y posterior tratamiento, clasificación, transporte y almacenamiento, en función de su naturaleza, en diferentes acopios que a tal efecto se instalarán. Por su parte, los rechazados serán almacenados en contenedores independientes para posteriormente trasladarlos a las instalaciones del gestor de residuos autorizado. La capacidad de la planta se estima en 40 toneladas por hora, con una producción acumulada de 50.400 al año.