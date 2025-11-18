El Ayuntamiento de Noreña convoca cinco plazas del Plan de Empleo
Se pueden presentar las solicitudes hasta el día 24
A. F. G.
Noreña
Martes, 18 de noviembre 2025, 16:59
El Ayuntamiento de Noreña convoca cinco plazas a través del Plan de Empleo y una de contratos formativos para adquirir la práctica profesional. La ... presentación de solicitudes está abierta hasta el 24 de noviembre. En detalle, se trata de cuatro de peón y otra de auxiliar administrativo.
Para este último puesto, las personas interesadas tienen que estar desempleadas, ser menores de 30 años y estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para su contratación por el Consistorio como personal laboral temporal.
