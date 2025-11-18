El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ayuntamiento de Noreña. E. C.

El Ayuntamiento de Noreña convoca cinco plazas del Plan de Empleo

Se pueden presentar las solicitudes hasta el día 24

A. F. G.

Noreña

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:59

Comenta

El Ayuntamiento de Noreña convoca cinco plazas a través del Plan de Empleo y una de contratos formativos para adquirir la práctica profesional. La ... presentación de solicitudes está abierta hasta el 24 de noviembre. En detalle, se trata de cuatro de peón y otra de auxiliar administrativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  5. 5

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  6. 6 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  7. 7

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  8. 8 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  9. 9 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  10. 10 «Acude a donar lo antes posible»: el llamamiento urgente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Noreña convoca cinco plazas del Plan de Empleo

El Ayuntamiento de Noreña convoca cinco plazas del Plan de Empleo