El Ayuntamiento sella el acuerdo con los jóvenes de El Berrón para las fiestas
La subvención está dotada con 12.000 euros por la celebración de las fiestas de la localidad
E. C.
Siero
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:04
El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', suscribió este jueves un convenio con la Asociación de Jóvenes de El Berrón. El ... regidor y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, sellaron el acuerdo que regula la subvención nominativa, dotada con 12.000 euros, para la celebración de las fiestas de la localidad, que fueron entre el 10 y el 14 de julio.
'Cepi' destacó que «firmamos el convenio que hemos recuperado con la asociación que organiza estas fiestas; estamos muy contentos de que continúen. Han hecho un trabajo magnífico y que tengan continuidad es una gran noticia para El Berrón y para Siero. Esperamos que todo vaya tan bien como este año».
El alcalde aceptó, recientemente, la petición de este colectivo para colocar una gran figura de la familia de Los Pitufos; en este caso, se comprometió a colocar a Pitufa Ferroviaria, por la relación de esta población con los trenes.
