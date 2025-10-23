El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
El alcalde de Siero y la concejala Ana Nosti con Nayara García, con Lucía García, Alba Gómez y Laura Díaz, de la directiva de la asociación. E. C.

El Ayuntamiento sella el acuerdo con los jóvenes de El Berrón para las fiestas

La subvención está dotada con 12.000 euros por la celebración de las fiestas de la localidad

E. C.

Siero

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:04

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', suscribió este jueves un convenio con la Asociación de Jóvenes de El Berrón. El ... regidor y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, sellaron el acuerdo que regula la subvención nominativa, dotada con 12.000 euros, para la celebración de las fiestas de la localidad, que fueron entre el 10 y el 14 de julio.

