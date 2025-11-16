El Ayuntamiento de Siero ejecuta labores de mejora en la senda de La Belga a Les Folgueres También actúa en la ruta del río Nora en La Pola, Granda y Lugones

Las ediles Sonia Lago y Patricia Antuña, en la zona de Naón, en Viella.

Siero Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:31

a concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, y la de Infraestructuras Urbanas, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, ... Sonia Lago, han visitado los trabajos de repintado de la señalización horizontal de la senda peatonal que va desde La Belga hasta el parque periurbano de Les Folgueres y que pasa por Viella. Concretamente se ha pintado las zonas reservadas a peatones sobre el pavimento y las marcas en el sendero. Los trabajos se han llevado a cabo con cargo a el contrato de señalización.

Ampliar Los ediles Alejandro Villa y Javier Rodríguez, con el técnico municipal José Antonio Martínez, en un tramo de la senda del Nora E. C. Desde el Ayuntamiento también se ha informado de la reciente culminación de los trabajos para corregir desperfectos en la senda del Río Nora a su paso por La Pola, Granda y Lugones. El proyecto ha contado con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. «Estas actuaciones se suman a otras mejoras que se están haciendo en la propia senda y en los cauces del río», se destacó desde el equipo de gobierno local.

