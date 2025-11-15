El Ayuntamiento de Siero limpia, de forma subsidiaria, cinco fincas de particulares en Lugones
El coste ha sido de 2.420 euros que tendrán que pagar los propietarios
A. F. G.
Siero
Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:53
El Ayuntamiento de Siero ha ejecutado de forma subsidiaria la limpieza de cinco fincas privadas en Lugones, concretamente en la zona de La Ería, detrás ... del centro educativo y cerca del Centro Polivalente Integrado. Los trabajos han tenido un coste de 2.420 euros.
Desde el equipo de gobierno se recuerda la obligatoriedad de los propietarios de las fincas de mantener las mismas en buenas condiciones, impidiendo que la maleza invada zonas públicas y en este caso, un recinto escolar. En este tipo de expedientes se aplican sanciones y después se les pasa factura del coste de la limpieza.
