El director del recinto ganadero , Rafael Bueno, con la edil Ana Nosti. E. C.

El Ayuntamiento de Siero mejora las jaulas del Mercado de Ganados de La Pola

Se trata de una actuación de más de 18.000 euros

Siero

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:54

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado los trabajos de mejora en 15 jaulas del Mercado Nacional de Ganados de La Pola. La actuación se ha completado con un presupuesto de 18.687 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y ha contado con una subvención de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

La edil Ana Nosti explicó que la mejora ha consistido en aumentar en 40 centímetros la altura de estas jaulas mediante la instalación de piezas adicionales. «Era una actuación muy demandada por los ganaderos», y recordó que, «desde 2015, se han destinado más de 300.000 euros a través de diferentes actuaciones enfocadas a la modernización de las instalaciones».

En los últimos años, destacó la concejala, se ha intervenido en muelles y portones del recinto, además de mejoras en las propias jaulas.

